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Губернатор Старовойт помог жителю Мариуполя выехать к родственникам в Курск - РИА Новости, 06.06.2022
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Губернатор Старовойт помог жителю Мариуполя выехать к родственникам в Курск
Губернатор Старовойт помог жителю Мариуполя выехать к родственникам в Курск - РИА Новости, 06.06.2022
Губернатор Старовойт помог жителю Мариуполя выехать к родственникам в Курск
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что помог 71-летнему жителю Мариуполя Ивану Сергееву выехать к родственникам в Курск. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:35
2022-06-06T19:35
мариуполь
курск
донецкая народная республика
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 6 июня - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что помог 71-летнему жителю Мариуполя Ивану Сергееву выехать к родственникам в Курск.Губернатор Старовойт приехал в Донецкую Народную Республику и подписал соглашение о сотрудничестве с подшефным Первомайским районом."Возвращаюсь из ДНР. Границу пересекал вместе с 71-летним пенсионером Иваном Сергеевым. Он находился в Мариуполе и не мог самостоятельно выехать к своим родным в Курск. В его доме не было электричества и воды. Иван Анатольевич много дней был один, голодал, потерял силы. Внучка пенсионера Наталья Минаева обратилась ко мне за помощью в эвакуации дедушки", - пишет Старовойт в своём Telegram-канале.
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мариуполь, курск, донецкая народная республика, роман старовойт
19:35 06.06.2022
 
Губернатор Старовойт помог жителю Мариуполя выехать к родственникам в Курск

Глава Курской области Старовойт помог 71-летнему мариупольцу выехать к родным в Курск

© Фото : Курская область/ВКонтактеГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Фото : Курская область/ВКонтакте
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 6 июня - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что помог 71-летнему жителю Мариуполя Ивану Сергееву выехать к родственникам в Курск.
Губернатор Старовойт приехал в Донецкую Народную Республику и подписал соглашение о сотрудничестве с подшефным Первомайским районом.
"Возвращаюсь из ДНР. Границу пересекал вместе с 71-летним пенсионером Иваном Сергеевым. Он находился в Мариуполе и не мог самостоятельно выехать к своим родным в Курск. В его доме не было электричества и воды. Иван Анатольевич много дней был один, голодал, потерял силы. Внучка пенсионера Наталья Минаева обратилась ко мне за помощью в эвакуации дедушки", - пишет Старовойт в своём Telegram-канале.
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МариупольКурскДонецкая Народная РеспубликаРоман Старовойт
 
 
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