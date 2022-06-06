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Губернатор Старовойт помог жителю Мариуполя выехать к родственникам в Курск

Губернатор Старовойт помог жителю Мариуполя выехать к родственникам в Курск - РИА Новости, 06.06.2022

Губернатор Старовойт помог жителю Мариуполя выехать к родственникам в Курск

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что помог 71-летнему жителю Мариуполя Ивану Сергееву выехать к родственникам в Курск. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T19:35

2022-06-06T19:35

2022-06-06T19:35

мариуполь

курск

донецкая народная республика

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 6 июня - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что помог 71-летнему жителю Мариуполя Ивану Сергееву выехать к родственникам в Курск.Губернатор Старовойт приехал в Донецкую Народную Республику и подписал соглашение о сотрудничестве с подшефным Первомайским районом."Возвращаюсь из ДНР. Границу пересекал вместе с 71-летним пенсионером Иваном Сергеевым. Он находился в Мариуполе и не мог самостоятельно выехать к своим родным в Курск. В его доме не было электричества и воды. Иван Анатольевич много дней был один, голодал, потерял силы. Внучка пенсионера Наталья Минаева обратилась ко мне за помощью в эвакуации дедушки", - пишет Старовойт в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220606/shkola-1793558852.html

мариуполь

курск

донецкая народная республика

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мариуполь, курск, донецкая народная республика, роман старовойт