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Польский PGNiG вложит 163 миллиона долларов в нефтегазовые месторождения - РИА Новости, 06.06.2022
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Польский PGNiG вложит 163 миллиона долларов в нефтегазовые месторождения
Польский PGNiG вложит 163 миллиона долларов в нефтегазовые месторождения - РИА Новости, 06.06.2022
Польский PGNiG вложит 163 миллиона долларов в нефтегазовые месторождения
Польский нефтегазовый концерн PGNiG вложит более 160 миллионов долларов в расширение нефтегазовых месторождений. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:11
2022-06-06T16:17
экономика
цены на нефть
польша
pgnig
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ВАРШАВА, 6 июн – РИА Новости. Польский нефтегазовый концерн PGNiG вложит более 160 миллионов долларов в расширение нефтегазовых месторождений.Ранее польские власти заявили, что полностью откажутся от импорта российских нефти и газа до конца текущего года."700 миллионов злотых (около 163 миллиона долларов) инвестирует PGNiG в два крупнейших месторождения нефти и газа страны: Любятув и Дембно. План расширения был разработан с помощью передовых цифровых инструментов, используемых в рамках платформы Smart Field", - говорится в сообщении."Результатом станет увеличение объема добычи нефти и природного газа и продление срока эксплуатации месторождений на 15-20 лет", - пояснили в PGNiG.Месторождения Любятув и Дубно являются одними из крупнейших в Польше. На обоих добывается как нефть, так и природный газ, причем основным продуктом является нефть – всего на обоих месторождениях добывается более 480 тысяч тонн этого сырья в год, что составляет до 75% всей польской добычи нефти."Развитие отечественной добычи нефти и газа является одним из приоритетов PGNiG. Мы привлекаем не только значительные инвестиционные ресурсы, но и наш богатый опыт и новейшие технические решения. Благодаря этому мы можем более эффективно использовать ресурсы каждого месторождения, что имеет большое значение с точки зрения безопасности поставок и рационального использования невозобновляемых энергетических ресурсов", - заявила председатель правления PGNiG Ивона Ваксмундзкая-Олейничак.
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экономика, цены на нефть, польша, pgnig
16:11 06.06.2022 (обновлено: 16:17 06.06.2022)
 
Польский PGNiG вложит 163 миллиона долларов в нефтегазовые месторождения

Польский PGNiG вложит более 160 миллионов долларов в расширение нефтегазовых месторождений

© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 июн – РИА Новости. Польский нефтегазовый концерн PGNiG вложит более 160 миллионов долларов в расширение нефтегазовых месторождений.
Ранее польские власти заявили, что полностью откажутся от импорта российских нефти и газа до конца текущего года.
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"700 миллионов злотых (около 163 миллиона долларов) инвестирует PGNiG в два крупнейших месторождения нефти и газа страны: Любятув и Дембно. План расширения был разработан с помощью передовых цифровых инструментов, используемых в рамках платформы Smart Field", - говорится в сообщении.
"Результатом станет увеличение объема добычи нефти и природного газа и продление срока эксплуатации месторождений на 15-20 лет", - пояснили в PGNiG.
Месторождения Любятув и Дубно являются одними из крупнейших в Польше. На обоих добывается как нефть, так и природный газ, причем основным продуктом является нефть – всего на обоих месторождениях добывается более 480 тысяч тонн этого сырья в год, что составляет до 75% всей польской добычи нефти.
"Развитие отечественной добычи нефти и газа является одним из приоритетов PGNiG. Мы привлекаем не только значительные инвестиционные ресурсы, но и наш богатый опыт и новейшие технические решения. Благодаря этому мы можем более эффективно использовать ресурсы каждого месторождения, что имеет большое значение с точки зрения безопасности поставок и рационального использования невозобновляемых энергетических ресурсов", - заявила председатель правления PGNiG Ивона Ваксмундзкая-Олейничак.
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