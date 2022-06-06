https://ria.ru/20220606/polsha-1793514751.html

Польский PGNiG вложит 163 миллиона долларов в нефтегазовые месторождения

Польский PGNiG вложит 163 миллиона долларов в нефтегазовые месторождения - РИА Новости, 06.06.2022

Польский PGNiG вложит 163 миллиона долларов в нефтегазовые месторождения

Польский нефтегазовый концерн PGNiG вложит более 160 миллионов долларов в расширение нефтегазовых месторождений. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:11

2022-06-06T16:11

2022-06-06T16:17

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ВАРШАВА, 6 июн – РИА Новости. Польский нефтегазовый концерн PGNiG вложит более 160 миллионов долларов в расширение нефтегазовых месторождений.Ранее польские власти заявили, что полностью откажутся от импорта российских нефти и газа до конца текущего года."700 миллионов злотых (около 163 миллиона долларов) инвестирует PGNiG в два крупнейших месторождения нефти и газа страны: Любятув и Дембно. План расширения был разработан с помощью передовых цифровых инструментов, используемых в рамках платформы Smart Field", - говорится в сообщении."Результатом станет увеличение объема добычи нефти и природного газа и продление срока эксплуатации месторождений на 15-20 лет", - пояснили в PGNiG.Месторождения Любятув и Дубно являются одними из крупнейших в Польше. На обоих добывается как нефть, так и природный газ, причем основным продуктом является нефть – всего на обоих месторождениях добывается более 480 тысяч тонн этого сырья в год, что составляет до 75% всей польской добычи нефти."Развитие отечественной добычи нефти и газа является одним из приоритетов PGNiG. Мы привлекаем не только значительные инвестиционные ресурсы, но и наш богатый опыт и новейшие технические решения. Благодаря этому мы можем более эффективно использовать ресурсы каждого месторождения, что имеет большое значение с точки зрения безопасности поставок и рационального использования невозобновляемых энергетических ресурсов", - заявила председатель правления PGNiG Ивона Ваксмундзкая-Олейничак.

https://ria.ru/20220606/khvorost-1793494698.html

https://ria.ru/20220531/neft-1791914389.html

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экономика, цены на нефть, польша, pgnig