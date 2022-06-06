Москалькова: МККК не сообщил о посещении российских пленных на Украине
Москалькова: МККК не проинформировал о посещении российских военнопленных на Украине
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста ни разу не проинформировал РФ о посещении российских военнопленных на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Большую обеспокоенность вызывает то, что Международный Комитет Красного Креста до сих пор ни разу не проинформировал нас о посещении наших российских пленных. Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации", - сказала Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Омбудсмен отметила, что посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась в соблюдении их прав в соответствии с международными нормами и принципами. "Они обеспечены всеми гуманитарными потребностями: постельное белье, питание, медицинское обслуживание. Я провела там личный прием. После этого по их просьбе сообщила их родственникам об их судьбе, то, о чем они просили", - отметила Москалькова.