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Москалькова: МККК не сообщил о посещении российских пленных на Украине - РИА Новости, 06.06.2022
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Москалькова: МККК не сообщил о посещении российских пленных на Украине
Москалькова: МККК не сообщил о посещении российских пленных на Украине - РИА Новости, 06.06.2022
Москалькова: МККК не сообщил о посещении российских пленных на Украине
Международный Комитет Красного Креста ни разу не проинформировал РФ о посещении российских военнопленных на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:34
2022-06-06T11:34
в мире
международный комитет красного креста (мккк)
татьяна москалькова
россия
севастополь
владимир путин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста ни разу не проинформировал РФ о посещении российских военнопленных на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Большую обеспокоенность вызывает то, что Международный Комитет Красного Креста до сих пор ни разу не проинформировал нас о посещении наших российских пленных. Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации", - сказала Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Омбудсмен отметила, что посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась в соблюдении их прав в соответствии с международными нормами и принципами. "Они обеспечены всеми гуманитарными потребностями: постельное белье, питание, медицинское обслуживание. Я провела там личный прием. После этого по их просьбе сообщила их родственникам об их судьбе, то, о чем они просили", - отметила Москалькова.
https://ria.ru/20220606/ukraina-1793400134.html
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в мире, международный комитет красного креста (мккк), татьяна москалькова, россия, севастополь, владимир путин
11:34 06.06.2022
 
Москалькова: МККК не сообщил о посещении российских пленных на Украине

Москалькова: МККК не проинформировал о посещении российских военнопленных на Украине

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста ни разу не проинформировал РФ о посещении российских военнопленных на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Большую обеспокоенность вызывает то, что Международный Комитет Красного Креста до сих пор ни разу не проинформировал нас о посещении наших российских пленных. Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации", - сказала Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Омбудсмен отметила, что посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась в соблюдении их прав в соответствии с международными нормами и принципами. "Они обеспечены всеми гуманитарными потребностями: постельное белье, питание, медицинское обслуживание. Я провела там личный прием. После этого по их просьбе сообщила их родственникам об их судьбе, то, о чем они просили", - отметила Москалькова.
Обмен пленными - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
11:18Специальная военная операция на Украине
Москалькова рассказала Путину об обмене пленными с Киевом
 
В миреМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Татьяна МоскальковаРоссияСевастопольВладимир Путин
 
 
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