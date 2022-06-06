https://ria.ru/20220606/plennye-1793405311.html

Москалькова: МККК не сообщил о посещении российских пленных на Украине

Москалькова: МККК не сообщил о посещении российских пленных на Украине - РИА Новости, 06.06.2022

Москалькова: МККК не сообщил о посещении российских пленных на Украине

Международный Комитет Красного Креста ни разу не проинформировал РФ о посещении российских военнопленных на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:34

2022-06-06T11:34

2022-06-06T11:34

в мире

международный комитет красного креста (мккк)

татьяна москалькова

россия

севастополь

владимир путин

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста ни разу не проинформировал РФ о посещении российских военнопленных на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Большую обеспокоенность вызывает то, что Международный Комитет Красного Креста до сих пор ни разу не проинформировал нас о посещении наших российских пленных. Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации", - сказала Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Омбудсмен отметила, что посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась в соблюдении их прав в соответствии с международными нормами и принципами. "Они обеспечены всеми гуманитарными потребностями: постельное белье, питание, медицинское обслуживание. Я провела там личный прием. После этого по их просьбе сообщила их родственникам об их судьбе, то, о чем они просили", - отметила Москалькова.

https://ria.ru/20220606/ukraina-1793400134.html

россия

севастополь

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, международный комитет красного креста (мккк), татьяна москалькова, россия, севастополь, владимир путин