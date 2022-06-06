https://ria.ru/20220606/perevody-1793457132.html

Пакистан работает над поиском механизмов для банковских переводов с Россией

Пакистан работает над поиском механизмов для банковских переводов с Россией - РИА Новости, 06.06.2022

Пакистан работает над поиском механизмов для банковских переводов с Россией

Пакистан работает над поиском альтернативных легальных механизмов для банковских переводов с РФ, заявил посол страны в Москве Шафкат Али Хан. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:47

2022-06-06T13:47

2022-06-06T13:47

в мире

россия

пакистан

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пакистан работает над поиском альтернативных легальных механизмов для банковских переводов с РФ, заявил посол страны в Москве Шафкат Али Хан."Конечно, есть проблемы в банковском секторе с долларовыми транзакциями. Мы хотели большего сотрудничества в банковской и финансовой сфере, но оно замедлилось тогда. Но теперь нам нужно двигаться вперед. Нам нужно найти альтернативные легальные механизмы для банковских переводов, и мы работаем над этим", - сказал он журналистам на полях международного дискуссионного клуба "Валдай".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада , а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220519/pakistan-1789366206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, пакистан, санкции в отношении россии