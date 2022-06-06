https://ria.ru/20220606/osvoenie-1792888353.html

История освоения Северного полюса

История освоения Северного полюса - РИА Новости, 06.06.2022

История освоения Северного полюса

Северный полюс – точка, в которой воображаемая ось вращения Земли пересекает ее поверхность в Северном полушарии. Он находится в Арктике, в центральной части... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T03:36

2022-06-06T03:36

2022-06-06T03:36

справки

северный полюс

северный ледовитый океан

шпицберген

валерий чкалов

михаил громов

иван папанин

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Северный полюс – точка, в которой воображаемая ось вращения Земли пересекает ее поверхность в Северном полушарии. Он находится в Арктике, в центральной части Северного Ледовитого океана. Географические координаты полюса 90°00′ северной широты (с.ш.). Круглый год в районе него дрейфуют мощные многолетние паковые льды толщиной от двух до трех метров. С конца XX века толщина льда постепенно уменьшается, что связывают с глобальным потеплением климата. На полюсе полярный климат, средняя температура воздуха зимой около –40°C, летом около 0°C (редко до 2°C). Согласно современному международному праву Северный полюс и прилегающий к нему регион Северного Ледовитого океана не принадлежат ни одной стране. Северный полюс издавна привлекал внимание путешественников и исследователей, которые, преодолевая неимоверные трудности, проникали все дальше на север. Английский полярный исследователь Уильям Парри попытался достичь его в 1827 году, отправившись от архипелага Шпицберген, но дошел только до 82°45´ с.ш. и повернул назад. Еще одна попытка добраться до Северного полюса была предпринята в 1875-1876 годах через пролив Смита в Северном Ледовитом океане, разделявший острова Гренландия и Элсмир, во время британской арктической экспедиции под началом Джорджа Нэрса. На одном из судов Нэрс впервые проник в море Линкольна (окраинное море Северного Ледовитого океана), где зазимовал. Весной 1876 года он отправил три санных отряда для обследования местности, один из которых должен был достичь Северного полюса, но смог добраться только до 83˚20′ северной широты. Почти все участники похода заболели цингой, поэтому они вернулись обратно. В 1893-1896 годах на специально построенном судне "Фрам" норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен осуществил дрейф через Северный Ледовитый океан от Новосибирских островов до архипелага Шпицберген, надеясь таким образом достичь Северного полюса. Когда во время экспедиции выяснилось, что судно не доплывет до полюса, Нансен решил продолжить путь к этой географической точке на санях с собачьей упряжкой. В 1895 году он с участником экспедиции Фредериком Иогансеном покинул "Фрам" и направился к Северному полюсу. На широте 86°14′, когда до полюса оставалось 420 километров, исследователи вынуждены были повернуть к Земле Франца-Иосифа, где остались на зимовку. Летом 1896 года на судне "Уиндуорд" британской экспедиции Нансен вернулся в Норвегию, куда вскоре прибыл и "Фрам". Первые заявления о достижении Северного полюса были сделаны американскими исследователями Фредериком Куком в 1908 году и Робертом Пири в 1909 году, но позднее выяснилось, что они не дошли до полюса не менее 100 миль (160 километров).В 1912 году российский полярный исследователь Георгий Седов попытался достичь Северного полюса. Судно "Св. Фока" с его экспедицией вышло из Архангельска в августе 1912 года, но дважды оно вынуждено было стать на зимовку. В феврале 1914 года с острова Гукера (архипелаг Земля Франца-Иосифа), где проходила вторая зимовка, заболевший цингой Седов вместе с двумя матросами вышел на трех собачьих упряжках к Северному полюсу. Не дойдя до острова Рудольфа (самый северный из островов Земли Франца-Иосифа), Георгий Седов умер и был погребен на мысе Аук этого острова. Развитие авиации создало принципиально новые возможности для достижения района Северного полюса. В мае 1925 года норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен с пятью участниками экспедиции на двух самолетах вылетел со Шпицбергена к Северному полюсу. Они смогли достигнуть широты 87°43', где приземлились на дрейфующий лед. Через три с половиной недели, создав взлетную полосу, все шесть человек на одном самолете смогли взлететь с льдины и вернуться на Шпицберген. В 1926 году американский полярный исследователь Ричард Бэрд вместе с пилотом Флойдом Беннеттом совершил полет на самолете в район Северного полюса. Вылетев с базы на Шпицбергене, они через 15 часов вернулись обратно и сообщили, что достигли этой географической точки. Проверить это невозможно. Некоторые специалисты считают, что они не долетели до полюса. Первая экспедиция, с неопровержимыми данными пролетевшая над Северным полюсом 12 мая 1926 года, была организована Руалем Амундсеном. Он с командой из 15 человек на дирижабле "Норвегия" совершил перелет со Шпицбергена до Аляски через Северный полюс. Во время полета над полюсом были сброшены три флага – норвежский, итальянский и американский. В 1928 году итальянский инженер Умберто Нобиле во главе экспедиции тоже достиг на дирижабле "Италия" Северного полюса, но потерпел катастрофу на обратном пути около Шпицбергена. Семь оставшихся в живых участников экспедиции были спасены советским ледоколом "Красин", а сам Нобиле – шведским летчиком. Середина и вторая половина 1930-х годов стали временем активного изучения и освоения арктических территорий Советским Союзом. Использование их и Северного морского пути требовало надежного прогнозирования метеорологической и ледовой обстановки в Северном Ледовитом океане. Для этого были организованы первые высокоширотные экспедиции: дрейфующая станция "Северный полюс-1" и воздушная экспедиция "Север-1", необходимая для переброски полярников на льдину. 5 мая 1937 года во время полета по поиску места для организации полярной станции экипаж самолета КР-6 (АНТ-7) под командованием Павла Головина, вылетев с базы экспедиции "Северный полюс-1" на острове Рудольфа, пролетел над полюсом и вернулся на базу (это был первый полет советского самолета над Северным полюсом). 21 мая авиационная группа доставила на льдину в Северном Ледовитом океане четырех полярников: Ивана Папанина, Петра Ширшова, Эрнста Кренкеля и Евгения Федорова. 6 июня 1937 года состоялось торжественное открытие первой в мире дрейфующей научно-исследовательской станции "Северный полюс-1" в 20 километрах от Северного полюса, был поднят флаг СССР. Экспедиция длилась до 19 февраля 1938 года, когда зимовщиков сняли ледоколы с льдины у берегов Гренландии. Полярная станция "Северный полюс-1" выполнила поставленные задачи, в том числе участвовала в метеорологическом обеспечении перелетов экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова через Северный полюс в Америку. Экипаж под командованием Валерия Чкалова 18 июня 1937 года совершил на самолете АНТ-25 первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон, США), а спустя месяц экипаж Михаила Громова также на самолете АНТ-25 перелетел через полюс из Москвы до калифорнийского Сан-Джасинто (США).После успешного завершения организации первой дрейфующей станции в районе Северного полюса, наряду с изучением Центрального полярного бассейна методом несвободного дрейфа, стали применять временные посадки самолета на льдину со специалистами для производства научных работ. В 1948 году была создана Высокоширотная воздушная экспедиция "Север-2", участники которой в составе так называемых "прыгающих" групп высаживались на поверхность и проводили различные наблюдения. Один из таких отрядов в составе Павла Гордиенко, Павла Сенько, Михаила Сомова и Михаила Острекина 23 апреля 1948 года был доставлен самолетом непосредственно в точку с координатами 90 градусов северной широты. Затем тот же самолет забрал их обратно уже в качестве первых в мире людей, с абсолютной достоверностью побывавших на Северном полюсе. Во время проведения высокоширотной воздушной экспедиции "Север-4" 9 мая 1949 года советские ученые – врач Виталий Волович и мастер спорта Андрей Медведев совершили первый в истории прыжок с парашютом на Северном полюсе. Парашютисты опустились точно в выбранную точку, установили флаг СССР. Потом их забрал севший неподалеку на льдину самолет Ли-2. С созданием атомных подводных лодок появилась возможность добираться до Северного полюса подводным путем. Первой достигла его 3 августа 1958 года американская атомная подводная лодка "Наутилус" (Nautilus) и измерила глубину 4087 метров. Всплыть у американцев не получилось. Вместо полыньи, которую показал эхоледомер, наверху оказалась громадная плавучая льдина. Удар повредил перископ "Наутилуса", и командир подлодки отдал приказ возвращаться на базу. Первым кораблем, всплывшим на поверхность воды в районе полюса, стала американская атомная подводная лодка "Скейт" (Skate). Это произошло 17 марта 1959 года.В советском флоте впервые в подводном положении достиг Северного полюса экипаж первой советской атомной подводной лодки "К-3" ("Ленинский комсомол") 17 июля 1962 года. 18 июля в 360 милях (около 580 километров) от Северного полюса на широте 84° 53’ лодка произвела всплытие в обнаруженной полынье. Затем она погрузилась и дважды под водой пересекла точку Северного полюса. В надводном положении в активном плавании впервые в мировой истории достиг полюса 17 августа 1977 года советский ледокол "Арктика". Моряки установили на льду стальной 10-метровый стержень, на котором подняли флаг Советского Союза. Через 10 лет, 25 мая 1987 года советский атомный ледокол "Сибирь" стал вторым надводным кораблем, добравшимся до географического Северного полюса Земли. 2 августа 2007 года два российских глубоководных аппарата "Мир" достигли океанского дна в районе Северного полюса и уточнили глубину – 4302 метра. Кроме того, впервые в истории был осуществлен уникальный эксперимент по взятию образцов грунта и флоры с глубины 4261 метр. Глубоководные аппараты в район полюса доставило научно-экспедиционное судно "Академик Федоров" под проводкой ледокола "Россия". Работы проходили в рамках экспедиции "Арктика-2007", в которой участвовали сотрудники более десяти научно-исследовательских институтов России и нескольких зарубежных научных центров. В XXIвеке путешествие на Северный полюс на ледоколах и самолетах стало доступным не только для ученых, но и для состоятельных туристов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

северный полюс

северный ледовитый океан

шпицберген

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, северный полюс, северный ледовитый океан, шпицберген, валерий чкалов, михаил громов, иван папанин