16:37 06.06.2022 (обновлено: 16:43 06.06.2022)
В Госдуме рассказали, как Россия отреагирует на поставки оружия на Украину
Картаполов: Россия может ответить на поставки оружия на Украину ударами по госучреждениям
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииАндрей Картаполов
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Андрей Картаполов. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Россия может отреагировать на поставки на Украину западных вооружений, в частности, реактивных систем залпового огня (РСЗО), нанесением ударов по инфраструктуре, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Россия отреагирует, как сказал наш президент, верховный главнокомандующий, нанесением ударов по тем объектам, по которым мы еще пока воздерживаемся", - заявил парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос.
Отвечая на вопрос журналистов о том, какие это могут быть объекты, политик отметил, что в регионе функционируют и железнодорожные направления, и Киевский аэропорт, и автомобильные мосты. "Ни одного удара не было ни по министерству обороны Украины, ни по генеральному штабу, ни по Раде, ни по другим министерствам, там, где принимаются решения, ставятся задачи", - отметил он.
Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о неиспользовании против РФ оружия, поставленного США, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Президент России ранее предупредил о последствиях в случае поставок Украине ракет дальнего действия. Россия будет делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносились, заявил Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия1".