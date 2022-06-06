10:50 06.06.2022 (обновлено: 12:02 06.06.2022)
Посол Украины направил в МИД Болгарии запрос на поставку оружия
Посол Украины Москаленко направил в МИД Болгарии официальный запрос на поставку оружия
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar KyosemarlievЗдание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Посол Украины в Софии Виталий Москаленко обратился в болгарский МИД с просьбой поставок оружия.
"Я отправил ноту в пятницу. Невозможно получить ответ за такой короткий срок, но я направлю аналогичные обращения в другие соответствующие учреждения, например, в минобороны", — сказал он в эфире телеканала bTV.
По словам Москаленко, у Киева есть потребность в советских, старых вооружениях — гаубицах и ракетных комплексах, с которыми могут справиться украинские военные.
Он также подтвердил, что в Болгарии отремонтируют 80 украинских танков.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.