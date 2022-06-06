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Посол Украины направил в МИД Болгарии запрос на поставку оружия - РИА Новости, 06.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/oruzhie-1793390071.html
Посол Украины направил в МИД Болгарии запрос на поставку оружия
Посол Украины направил в МИД Болгарии запрос на поставку оружия - РИА Новости, 06.06.2022
Посол Украины направил в МИД Болгарии запрос на поставку оружия
Посол Украины в Софии Виталий Москаленко обратился в болгарский МИД с просьбой поставок оружия. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:50
2022-06-06T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
болгария
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Посол Украины в Софии Виталий Москаленко обратился в болгарский МИД с просьбой поставок оружия."Я отправил ноту в пятницу. Невозможно получить ответ за такой короткий срок, но я направлю аналогичные обращения в другие соответствующие учреждения, например, в минобороны", — сказал он в эфире телеканала bTV.По словам Москаленко, у Киева есть потребность в советских, старых вооружениях — гаубицах и ракетных комплексах, с которыми могут справиться украинские военные.Он также подтвердил, что в Болгарии отремонтируют 80 украинских танков.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793299234.html
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в мире, украина, болгария, вооруженные силы украины
10:50 06.06.2022 (обновлено: 12:02 06.06.2022)
 
Посол Украины направил в МИД Болгарии запрос на поставку оружия

Посол Украины Москаленко направил в МИД Болгарии официальный запрос на поставку оружия

© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar KyosemarlievЗдание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar Kyosemarliev
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Посол Украины в Софии Виталий Москаленко обратился в болгарский МИД с просьбой поставок оружия.
"Я отправил ноту в пятницу. Невозможно получить ответ за такой короткий срок, но я направлю аналогичные обращения в другие соответствующие учреждения, например, в минобороны", — сказал он в эфире телеканала bTV.
Украинский военнослужащий на востоке Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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По словам Москаленко, у Киева есть потребность в советских, старых вооружениях — гаубицах и ракетных комплексах, с которыми могут справиться украинские военные.
Он также подтвердил, что в Болгарии отремонтируют 80 украинских танков.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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