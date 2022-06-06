https://ria.ru/20220606/oruzhie-1793390071.html

Посол Украины направил в МИД Болгарии запрос на поставку оружия

Посол Украины направил в МИД Болгарии запрос на поставку оружия - РИА Новости, 06.06.2022

Посол Украины направил в МИД Болгарии запрос на поставку оружия

Посол Украины в Софии Виталий Москаленко обратился в болгарский МИД с просьбой поставок оружия. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:50

2022-06-06T10:50

2022-06-06T12:02

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Посол Украины в Софии Виталий Москаленко обратился в болгарский МИД с просьбой поставок оружия."Я отправил ноту в пятницу. Невозможно получить ответ за такой короткий срок, но я направлю аналогичные обращения в другие соответствующие учреждения, например, в минобороны", — сказал он в эфире телеканала bTV.По словам Москаленко, у Киева есть потребность в советских, старых вооружениях — гаубицах и ракетных комплексах, с которыми могут справиться украинские военные.Он также подтвердил, что в Болгарии отремонтируют 80 украинских танков.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793299234.html

https://ria.ru/20220606/tanki-1793345750.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, болгария, вооруженные силы украины