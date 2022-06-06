https://ria.ru/20220606/opros-1793429041.html

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к "отмене" их культуры на Западе

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к "отмене" их культуры на Западе - РИА Новости, 06.06.2022

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к "отмене" их культуры на Западе

Большинство россиянин (81%) считают, что для российской культуры мало что изменится, вред будет незначительным или она даже приобретет от проведения Западом... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:35

2022-06-06T12:35

2022-06-06T18:18

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Большинство россиянин (81%) считают, что для российской культуры мало что изменится, вред будет незначительным или она даже приобретет от проведения Западом политики по ее "отмене", при этом лишь около пятой части (22%) граждан РФ полагают, что имеет смысл проводить аналогичную политику "отмены" западной культуры, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра.Респондентов спросили, нанесет ли политика "культурных санкций" вред российской культуре и в какой степени, если да. Треть участников опроса (33%) считают, что ничего не изменится, 12% ответили, что это нанесет значительный вред, 25% уверены, что санкции в отношении российской культуры нанесут вред, но незначительный, 23% - заявили, что такая политика будет способствовать развитию русской культуры, 6% - затруднились с ответом.Каждого пятого россиянина (21%) очень беспокоят попытки западных стран "отменить российскую культуру, изъять ее из публичного пространства", 32% - скорее беспокоятся, 18% - скорее не беспокоятся об этом, 25% - совершенно не беспокоятся, 3% - затруднились с ответом.Также у россиян спросили, нужно ли защищать свои права в культурной сфере россиянам и русскоговорящему населению на Западе. Треть респондентов (30%) считают, что необходимо привлекать внимание к проблеме через СМИ, 20% - ответили, что нужно привлекать известных западных культурных деятелей к защите российской культуры, 16% считают, что нужно создавать объединения в защиту российской культуры, 14% предлагают проводить информационные кампании, 12% ответили, что нужно подавать иски в суды западных стран, 9% предложили петиции и коллективные обращения, 17% считают, что не нужно ничего делать, 9% озвучили другой вариант, а 12% затруднились с ответом.Кроме того, 10% россиян считают, что в ответ определенно надо проводить аналогичную политику "отмены" западной культуры в России, 12% скорее согласны с таким утверждением, 27% считают, что скорее не нужно "отменять" западную культуру в ответ, 46% уверены, что такие действия не нужны, 5% затруднились с ответом.Инициативный всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 28 мая 2022 года с участием 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220516/draka-1788867761.html

https://ria.ru/20220602/tolstoy-1792571247.html

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