https://ria.ru/20220606/opros-1793429041.html
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к "отмене" их культуры на Западе
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к "отмене" их культуры на Западе - РИА Новости, 06.06.2022
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к "отмене" их культуры на Западе
Большинство россиянин (81%) считают, что для российской культуры мало что изменится, вред будет незначительным или она даже приобретет от проведения Западом... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:35
2022-06-06T12:35
2022-06-06T18:18
россия
вциом
культура
культура
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586109525_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_efb24ea243163bfcff913841b119585d.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Большинство россиянин (81%) считают, что для российской культуры мало что изменится, вред будет незначительным или она даже приобретет от проведения Западом политики по ее "отмене", при этом лишь около пятой части (22%) граждан РФ полагают, что имеет смысл проводить аналогичную политику "отмены" западной культуры, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра.Респондентов спросили, нанесет ли политика "культурных санкций" вред российской культуре и в какой степени, если да. Треть участников опроса (33%) считают, что ничего не изменится, 12% ответили, что это нанесет значительный вред, 25% уверены, что санкции в отношении российской культуры нанесут вред, но незначительный, 23% - заявили, что такая политика будет способствовать развитию русской культуры, 6% - затруднились с ответом.Каждого пятого россиянина (21%) очень беспокоят попытки западных стран "отменить российскую культуру, изъять ее из публичного пространства", 32% - скорее беспокоятся, 18% - скорее не беспокоятся об этом, 25% - совершенно не беспокоятся, 3% - затруднились с ответом.Также у россиян спросили, нужно ли защищать свои права в культурной сфере россиянам и русскоговорящему населению на Западе. Треть респондентов (30%) считают, что необходимо привлекать внимание к проблеме через СМИ, 20% - ответили, что нужно привлекать известных западных культурных деятелей к защите российской культуры, 16% считают, что нужно создавать объединения в защиту российской культуры, 14% предлагают проводить информационные кампании, 12% ответили, что нужно подавать иски в суды западных стран, 9% предложили петиции и коллективные обращения, 17% считают, что не нужно ничего делать, 9% озвучили другой вариант, а 12% затруднились с ответом.Кроме того, 10% россиян считают, что в ответ определенно надо проводить аналогичную политику "отмены" западной культуры в России, 12% скорее согласны с таким утверждением, 27% считают, что скорее не нужно "отменять" западную культуру в ответ, 46% уверены, что такие действия не нужны, 5% затруднились с ответом.Инициативный всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 28 мая 2022 года с участием 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220516/draka-1788867761.html
https://ria.ru/20220602/tolstoy-1792571247.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586109525_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_679bc444d0ea423e79a625eae26c362e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вциом, культура, общество
12:35 06.06.2022 (обновлено: 18:18 06.06.2022)
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к "отмене" их культуры на Западе
Опрос ВЦИОМ: российская культура скорее не потеряет от политики ее "отмены" Западом
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Большинство россиянин (81%) считают, что для российской культуры мало что изменится, вред будет незначительным или она даже приобретет от проведения Западом политики по ее "отмене", при этом лишь около пятой части (22%) граждан РФ полагают, что имеет смысл проводить аналогичную политику "отмены" западной культуры, следует из результатов опроса
ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра.
Респондентов спросили, нанесет ли политика "культурных санкций" вред российской культуре и в какой степени, если да. Треть участников опроса (33%) считают, что ничего не изменится, 12% ответили, что это нанесет значительный вред, 25% уверены, что санкции в отношении российской культуры нанесут вред, но незначительный, 23% - заявили, что такая политика будет способствовать развитию русской культуры, 6% - затруднились с ответом.
Каждого пятого россиянина (21%) очень беспокоят попытки западных стран "отменить российскую культуру, изъять ее из публичного пространства", 32% - скорее беспокоятся, 18% - скорее не беспокоятся об этом, 25% - совершенно не беспокоятся, 3% - затруднились с ответом.
Также у россиян спросили, нужно ли защищать свои права в культурной сфере россиянам и русскоговорящему населению на Западе. Треть респондентов (30%) считают, что необходимо привлекать внимание к проблеме через СМИ, 20% - ответили, что нужно привлекать известных западных культурных деятелей к защите российской культуры, 16% считают, что нужно создавать объединения в защиту российской культуры, 14% предлагают проводить информационные кампании, 12% ответили, что нужно подавать иски в суды западных стран, 9% предложили петиции и коллективные обращения, 17% считают, что не нужно ничего делать, 9% озвучили другой вариант, а 12% затруднились с ответом.
Кроме того, 10% россиян считают, что в ответ определенно надо проводить аналогичную политику "отмены" западной культуры в России
, 12% скорее согласны с таким утверждением, 27% считают, что скорее не нужно "отменять" западную культуру в ответ, 46% уверены, что такие действия не нужны, 5% затруднились с ответом.
Инициативный всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проводился 28 мая 2022 года с участием 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.