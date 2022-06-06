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При обстреле ВСУ Макеевки погибли два человека - РИА Новости, 06.06.2022
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При обстреле ВСУ Макеевки погибли два человека
При обстреле ВСУ Макеевки погибли два человека - РИА Новости, 06.06.2022
При обстреле ВСУ Макеевки погибли два человека
Два мирных жителя погибли в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:37
2022-06-06T15:44
в мире
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 июня - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал, что в результате обстрела Макеевки ранены три человека."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Червоногвардейском районе Макеевки, по улице Антропова, число жертв возросло до четырех человек: двое погибли и двое получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в понедельник сообщало, что украинские войска дважды обстреляли Макеевку, в общей сложности выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, макеевка, донецкая народная республика
15:37 06.06.2022 (обновлено: 15:44 06.06.2022)
 
При обстреле ВСУ Макеевки погибли два человека

Штаб обороны ДНР: два человека погибли из-за обстрела украинскими войсками Макеевки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Макеевки
Последствия обстрела Макеевки - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 6 июня - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее штаб сообщал, что в результате обстрела Макеевки ранены три человека.
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 15:33Специальная военная операция на Украине
ДНР установила контроль над 229 населенными пунктами
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Червоногвардейском районе Макеевки, по улице Антропова, число жертв возросло до четырех человек: двое погибли и двое получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в понедельник сообщало, что украинские войска дважды обстреляли Макеевку, в общей сложности выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 12:38Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2022
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