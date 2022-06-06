https://ria.ru/20220606/obstrel-1793358134.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую крупнокалиберными минами

Украинские войска обстреляли Ясиноватую крупнокалиберными минами - РИА Новости, 06.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую крупнокалиберными минами

Украинские войска выпустили по городу Ясиноватая в Донецкой народной республике 3 мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T08:32

2022-06-06T08:32

2022-06-06T08:38

в мире

донецкая народная республика

авдеевка

ясиноватая

вооруженные силы украины

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c876578895e056d6fd200f03e74e740.jpg

ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Ясиноватая в Донецкой народной республике 3 мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Позднее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 8.17 зафиксирован еще один обстрел Ясиноватой из минометов, было впущено еще 4 мины калибром 120 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220606/obstrel-1793353461.html

донецкая народная республика

авдеевка

ясиноватая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, авдеевка, ясиноватая, вооруженные силы украины, сцкк