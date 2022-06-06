https://ria.ru/20220606/obstrel-1793358134.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую крупнокалиберными минами
Украинские войска обстреляли Ясиноватую крупнокалиберными минами - РИА Новости, 06.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую крупнокалиберными минами
Украинские войска выпустили по городу Ясиноватая в Донецкой народной республике 3 мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T08:32
2022-06-06T08:32
2022-06-06T08:38
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
ясиноватая
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Ясиноватая в Донецкой народной республике 3 мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Позднее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 8.17 зафиксирован еще один обстрел Ясиноватой из минометов, было впущено еще 4 мины калибром 120 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220606/obstrel-1793353461.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, авдеевка, ясиноватая, вооруженные силы украины, сцкк
08:32 06.06.2022 (обновлено: 08:38 06.06.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую крупнокалиберными минами
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР три мины калибра 120 миллиметров