https://ria.ru/20220606/obraschenie-1793605620.html
За сутки на горячую линию поступило 55 просьб об эвакуации с Украины
За сутки на горячую линию поступило 55 просьб об эвакуации с Украины - РИА Новости, 06.06.2022
За сутки на горячую линию поступило 55 просьб об эвакуации с Украины
За прошедшие сутки на горячую линию поступило 55 обращений с просьбой об эвакуации с Украины, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T21:40
2022-06-06T21:40
2022-06-06T21:40
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
в мире
россия
луганская народная республика
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597306167_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2a16f19ddf6db56966f3f8949ae83ae8.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. За прошедшие сутки на горячую линию поступило 55 обращений с просьбой об эвакуации с Украины, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки на горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 55 обращений с просьбами об эвакуации на территории России, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 757 585 таких обращений из 2 137 населенных пунктов Украины", - сообщил он.
https://ria.ru/20220606/spetsoperatsiya-1793405462.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597306167_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0f39909c07af588d4350aa46c2d99961.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, в мире, россия, луганская народная республика, херсонская область
За сутки на горячую линию поступило 55 просьб об эвакуации с Украины
Мизинцев: за сутки на горячую линию поступило 55 просьб об эвакуации с Украины