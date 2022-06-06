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За сутки на горячую линию поступило 55 просьб об эвакуации с Украины - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/obraschenie-1793605620.html
За сутки на горячую линию поступило 55 просьб об эвакуации с Украины
За сутки на горячую линию поступило 55 просьб об эвакуации с Украины - РИА Новости, 06.06.2022
За сутки на горячую линию поступило 55 просьб об эвакуации с Украины
За прошедшие сутки на горячую линию поступило 55 обращений с просьбой об эвакуации с Украины, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T21:40
2022-06-06T21:40
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
в мире
россия
луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. За прошедшие сутки на горячую линию поступило 55 обращений с просьбой об эвакуации с Украины, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки на горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 55 обращений с просьбами об эвакуации на территории России, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 757 585 таких обращений из 2 137 населенных пунктов Украины", - сообщил он.
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россия
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здоровье - общество, в мире, россия, луганская народная республика, херсонская область
21:40 06.06.2022
 
За сутки на горячую линию поступило 55 просьб об эвакуации с Украины

Мизинцев: за сутки на горячую линию поступило 55 просьб об эвакуации с Украины

CC0 / PublicDomainPictures / Телефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
CC0 / PublicDomainPictures /
Телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. За прошедшие сутки на горячую линию поступило 55 обращений с просьбой об эвакуации с Украины, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки на горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 55 обращений с просьбами об эвакуации на территории России, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 757 585 таких обращений из 2 137 населенных пунктов Украины", - сообщил он.
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