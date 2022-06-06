https://ria.ru/20220606/obraschenie-1793605620.html

За сутки на горячую линию поступило 55 просьб об эвакуации с Украины

За сутки на горячую линию поступило 55 просьб об эвакуации с Украины - РИА Новости, 06.06.2022

За сутки на горячую линию поступило 55 просьб об эвакуации с Украины

За прошедшие сутки на горячую линию поступило 55 обращений с просьбой об эвакуации с Украины, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T21:40

2022-06-06T21:40

2022-06-06T21:40

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

в мире

россия

луганская народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. За прошедшие сутки на горячую линию поступило 55 обращений с просьбой об эвакуации с Украины, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки на горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 55 обращений с просьбами об эвакуации на территории России, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 757 585 таких обращений из 2 137 населенных пунктов Украины", - сообщил он.

https://ria.ru/20220606/spetsoperatsiya-1793405462.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, в мире, россия, луганская народная республика, херсонская область