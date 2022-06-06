https://ria.ru/20220606/nebenzya-1793581124.html
Небензя покинул зал СБ ООН после бездоказательных обвинений в адрес России
Небензя покинул зал СБ ООН после бездоказательных обвинений в адрес России - РИА Новости, 06.06.2022
Небензя покинул зал СБ ООН после бездоказательных обвинений в адрес России
Постоянный представитель России при Организации Объединенный Наций (ООН) Василий Небензя покинул зал заседаний Совета безопасности после бездоказательных... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:43
2022-06-06T19:43
2022-06-06T21:22
василий небензя
в мире
шарль мишель
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совет безопасности оон
оон
евросовет
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ООН, 6 июн — РИА Новости. Постоянный представитель России при Организации Объединенный Наций (ООН) Василий Небензя покинул зал заседаний Совета безопасности после бездоказательных обвинений главы Европейского совета Шарля Мишеля в адрес Москвы.Сообщается, что политик, в частности, попытался возложить всю ответственность за мировой продовольственный кризис на Кремль. Кроме того, он обвинил Россию в якобы блокировании портов Украины и хищении зерна.Небензя не стал слушать его речь дальше и ушел.В свою очередь, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на "зашкаливающую степень бездоказательности обвинений, которые озвучивали западные партнеры".Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Кроме того, он назвал утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, блефом. Глава государства призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов. Путин также отметил, что зерно можно вывозить также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции, пояснил он.Вместе с тем в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать "дружественным" соседям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий небензя, в мире, шарль мишель, россия, украина, совет безопасности оон, оон, евросовет
19:43 06.06.2022 (обновлено: 21:22 06.06.2022)
Небензя покинул зал СБ ООН после бездоказательных обвинений в адрес России
Постпред России Небензя покинул заседание СБ ООН во время речи главы Евросовета Мишеля
ООН, 6 июн — РИА Новости. Постоянный представитель России при Организации Объединенный Наций (ООН) Василий Небензя покинул зал заседаний Совета безопасности после бездоказательных обвинений главы Европейского совета Шарля Мишеля в адрес Москвы.
Сообщается, что политик, в частности, попытался возложить всю ответственность за мировой продовольственный кризис на Кремль. Кроме того, он обвинил Россию в якобы блокировании портов Украины
и хищении зерна.
Небензя не стал слушать его речь дальше и ушел.
В свою очередь, первый заместитель постпреда России при ООН
Дмитрий Полянский обратил внимание
на "зашкаливающую степень бездоказательности обвинений, которые озвучивали западные партнеры".
"Председатель Евросовета
Шарль Мишель еще и, вопреки фактам, обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры", — написал он в Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Кроме того, он назвал утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, блефом. Глава государства призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов. Путин также отметил, что зерно можно вывозить также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции, пояснил он.
Вместе с тем в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать "дружественным" соседям.