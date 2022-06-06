https://ria.ru/20220606/nebenzya-1793581124.html

Небензя покинул зал СБ ООН после бездоказательных обвинений в адрес России

Небензя покинул зал СБ ООН после бездоказательных обвинений в адрес России - РИА Новости, 06.06.2022

Небензя покинул зал СБ ООН после бездоказательных обвинений в адрес России

Постоянный представитель России при Организации Объединенный Наций (ООН) Василий Небензя покинул зал заседаний Совета безопасности после бездоказательных... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T19:43

2022-06-06T19:43

2022-06-06T21:22

василий небензя

в мире

шарль мишель

россия

украина

совет безопасности оон

оон

евросовет

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ООН, 6 июн — РИА Новости. Постоянный представитель России при Организации Объединенный Наций (ООН) Василий Небензя покинул зал заседаний Совета безопасности после бездоказательных обвинений главы Европейского совета Шарля Мишеля в адрес Москвы.Сообщается, что политик, в частности, попытался возложить всю ответственность за мировой продовольственный кризис на Кремль. Кроме того, он обвинил Россию в якобы блокировании портов Украины и хищении зерна.Небензя не стал слушать его речь дальше и ушел.В свою очередь, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на "зашкаливающую степень бездоказательности обвинений, которые озвучивали западные партнеры".Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Кроме того, он назвал утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, блефом. Глава государства призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов. Путин также отметил, что зерно можно вывозить также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции, пояснил он.Вместе с тем в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать "дружественным" соседям.

https://ria.ru/20220601/zerno-1792291202.html

https://ria.ru/20220602/zerno-1792717962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

василий небензя, в мире, шарль мишель, россия, украина, совет безопасности оон, оон, евросовет