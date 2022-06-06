https://ria.ru/20220606/natsproekty-1793510774.html

Ярославская область стала лучшей по уровню достижения целей нацпроектов

Ярославская область стала лучшей по уровню достижения целей нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2022

Ярославская область стала лучшей по уровню достижения целей нацпроектов

Ярославская область показала лучший результат в стране по уровню достижения целей национальных проектов, согласно данным мониторинга правительства РФ, заявил... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:00

2022-06-06T16:00

2022-06-06T16:00

ярославская область

экономика

ярославская область

россия

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Ярославская область показала лучший результат в стране по уровню достижения целей национальных проектов, согласно данным мониторинга правительства РФ, заявил врио губернатора региона Михаил Евраев.Правительство региона информирует: на оперативном совещании в понедельник врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион занял первое место по уровню достижения целей национальных проектов среди субъектов Российской Федерации. Соответствующий мониторинг по результатам первого квартала 2022 года представил аппарат правительства РФ. У Ярославской области общий процент достижения – 88,2%. Такая оценка работы регионов проведена впервые и будет проводиться ежеквартально, отмечают в областном правительстве."Это очень приятная новость. По каждому нацпроекту оценивается фактическое достижение результата. Понятно, что есть над чем работать, но высшая позиция в рейтинге показывает, что регион обеспечивает высокое качество администрирования реализации нацпроектов, результаты соответствуют плановым показателям, в срок и в полном объеме предоставляется вся необходимая отчетность", - заявил Михаил Евраев, поблагодарив коллег и призвав их не снижать планку.По данным правительства области, стопроцентный уровень достижения целей у Ярославской области зафиксирован по национальным проектам "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт", более 95% – по национальным проектам "Образование", "Производительность труда" и "Демография".

https://ria.ru/20220315/yaroslavl-1778343477.html

https://ria.ru/20220312/kredity-1777810382.html

ярославская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, ярославская область, россия, михаил евраев