https://ria.ru/20220606/natsionalnost-1793407261.html
Москалькова выступила за запрет упоминания национальности преступника в СМИ
Москалькова выступила за запрет упоминания национальности преступника в СМИ - РИА Новости, 06.06.2022
Москалькова выступила за запрет упоминания национальности преступника в СМИ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает внесённый в Госдуму законопроект, который предлагает ввести запрет на упоминание в СМИ и РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:43
2022-06-06T11:43
2022-06-06T11:43
россия
общество
госдума рф
татьяна москалькова
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает внесённый в Госдуму законопроект, который предлагает ввести запрет на упоминание в СМИ и в интернете сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам России лиц, причастных к преступлениям, потому что это "провоцирует разобщенность и конфликты на национальной почве", говорится в докладе уполномоченного за 2021 год."К сожалению, участились случаи, когда журналисты в статьях о преступлениях делают акцент на национальности злоумышленника, провоцируя таким образом разобщенность и конфликты на национальной почве. В связи с этим поддерживаем внесенный в Государственную думу законопроект, которым предлагается ввести запрет на распространение в СМИ, а также в интернете сведений о национальной принадлежности, вероисповедания и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений", - заявила Москалькова.Кроме того, на имя уполномоченного по правам человека в РФ в 2021 году поступило 35 обращений по вопросам свободы слова и журналистской деятельности, что в целом соответствует уровню 2020 года - 38 обращений, сообщили в пресс-службе омбудсмена.Ранее парламент Чеченской республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника, так как распространение подобных сведений "расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств" граждан, не имеющих отношения к преступной деятельности. В правительстве не поддержали законопроект, о чем рассказали РИА Новости ряд депутатов.
https://ria.ru/20220217/natsionalnost-1773242873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, госдума рф, татьяна москалькова, чеченская республика (чечня)
Москалькова выступила за запрет упоминания национальности преступника в СМИ
Омбудсмен Москалькова выступила за запрет упоминания в СМИ национальности преступника
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает внесённый в Госдуму законопроект, который предлагает ввести запрет на упоминание в СМИ и в интернете сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам России лиц, причастных к преступлениям, потому что это "провоцирует разобщенность и конфликты на национальной почве", говорится в докладе уполномоченного за 2021 год.
"К сожалению, участились случаи, когда журналисты в статьях о преступлениях делают акцент на национальности злоумышленника, провоцируя таким образом разобщенность и конфликты на национальной почве. В связи с этим поддерживаем внесенный в Государственную думу законопроект, которым предлагается ввести запрет на распространение в СМИ, а также в интернете сведений о национальной принадлежности, вероисповедания и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений", - заявила Москалькова.
Кроме того, на имя уполномоченного по правам человека в РФ
в 2021 году поступило 35 обращений по вопросам свободы слова и журналистской деятельности, что в целом соответствует уровню 2020 года - 38 обращений, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Ранее парламент Чеченской республики внес в Госдуму
законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника, так как распространение подобных сведений "расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств" граждан, не имеющих отношения к преступной деятельности. В правительстве не поддержали законопроект, о чем рассказали РИА Новости ряд депутатов.