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Подмосковье планирует поставлять куриное мясо в Китай

Подмосковье планирует поставлять куриное мясо в Китай - РИА Новости, 06.06.2022

Подмосковье планирует поставлять куриное мясо в Китай

Московская область планирует экспортировать в Китай мясо курицы, сообщил РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Филимонов. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:20

2022-06-06T15:20

2022-06-06T20:14

экономика

московская область (подмосковье)

китай

россия

новости подмосковья

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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Московская область планирует экспортировать в Китай мясо курицы, сообщил РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Филимонов.Отмечается, что с руководством китайской международной инвестиционной корпорации "Хуамин" обсуждались вопросы двусторонних проектов на базе агропромышленного комплекса в Подмосковье. Компания занимается крупными инвестиционными проектами."Увеличение товарооборота с азиатскими регионами – одно из важных направлений развития агропромышленного комплекса Мособласти", - добавил зампред подмосковного правительства.Он уточнил, что в 2021 году в Китай экспортировали субпродуктов домашней птицы на общую сумму более 101 миллиона долларов - свыше 42 тысяч тонн.

https://ria.ru/20220531/rosselkhoznadzor-1792187551.html

московская область (подмосковье)

китай

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экономика, московская область (подмосковье), китай, россия