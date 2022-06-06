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Подмосковье планирует поставлять куриное мясо в Китай
Подмосковье планирует поставлять куриное мясо в Китай - РИА Новости, 06.06.2022
Подмосковье планирует поставлять куриное мясо в Китай
Московская область планирует экспортировать в Китай мясо курицы, сообщил РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Филимонов. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:20
2022-06-06T15:20
2022-06-06T20:14
экономика
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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Московская область планирует экспортировать в Китай мясо курицы, сообщил РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Филимонов.Отмечается, что с руководством китайской международной инвестиционной корпорации "Хуамин" обсуждались вопросы двусторонних проектов на базе агропромышленного комплекса в Подмосковье. Компания занимается крупными инвестиционными проектами."Увеличение товарооборота с азиатскими регионами – одно из важных направлений развития агропромышленного комплекса Мособласти", - добавил зампред подмосковного правительства.Он уточнил, что в 2021 году в Китай экспортировали субпродуктов домашней птицы на общую сумму более 101 миллиона долларов - свыше 42 тысяч тонн.
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экономика, московская область (подмосковье), китай, россия
15:20 06.06.2022 (обновлено: 20:14 06.06.2022)
Подмосковье планирует поставлять куриное мясо в Китай
Власти Подмосковья: регион планирует экспортировать мясо курицы в Китай
МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Московская область планирует экспортировать в Китай мясо курицы, сообщил РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Филимонов.
"Недавно мы провели рабочую встречу с корпорацией "Хуамин". В частности, обсуждался вопрос экспорта нашей продукции в Китай
. Планируется, что Московская область
будет поставлять китайским партнёрам мясо курицы. На первом этапе речь идёт о куриных субпродуктах, например, о куриных ножках, шеях и прочем", - сказал Филимонов.
Отмечается, что с руководством китайской международной инвестиционной корпорации "Хуамин" обсуждались вопросы двусторонних проектов на базе агропромышленного комплекса в Подмосковье. Компания занимается крупными инвестиционными проектами.
"Увеличение товарооборота с азиатскими регионами – одно из важных направлений развития агропромышленного комплекса Мособласти", - добавил зампред подмосковного правительства.
Он уточнил, что в 2021 году в Китай экспортировали субпродуктов домашней птицы на общую сумму более 101 миллиона долларов - свыше 42 тысяч тонн.