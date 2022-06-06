https://ria.ru/20220606/moskalkova-1793504494.html

В России находятся более 1,5 миллиона беженцев из зоны спецоперации

В России находятся более 1,5 миллиона беженцев из зоны спецоперации - РИА Новости, 06.06.2022

В России находятся более 1,5 миллиона беженцев из зоны спецоперации

В России находятся более 1,5 миллиона эвакуированных из республик Донбасса и с Украины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:40

2022-06-06T15:40

2022-06-06T15:43

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774375775_0:22:2827:1612_1920x0_80_0_0_afbcd1744b3afc81c128f477441822a6.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В России находятся более 1,5 миллиона эвакуированных из республик Донбасса и с Украины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Сегодня с учетом политико-правовых реалий у нас сформировались новые направления правозащитной работы… Это оказание помощи гражданам, экстренно эвакуированным из ДНР и ЛНР. А у нас более 1,5 миллиона (эвакуированных) на территории. И каждый день мои коллеги – уполномоченные по правам человека в субъектах РФ – посещают пункты временного размещения и каждый день работают с людьми над возникающими вопросами. А возникает огромное количество вопросов", - рассказала Москалькова на совместном расширенном заседании двух думских комитетов - по контролю и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.По данным омбудсмена, она и сотрудники аппарата посетили более 90 пунктов временного размещения в 26 регионах РФ. По ее словам, многие вопросы касаются невыплаты единого пособия в размере 10 тысяч рублей. Москалькова попросила обратить внимание, доходят ли до регионов выделенные средства.

https://ria.ru/20220602/polyaki-1792542114.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика