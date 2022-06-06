Рейтинг@Mail.ru
В России находятся более 1,5 миллиона беженцев из зоны спецоперации - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/moskalkova-1793504494.html
В России находятся более 1,5 миллиона беженцев из зоны спецоперации
В России находятся более 1,5 миллиона беженцев из зоны спецоперации - РИА Новости, 06.06.2022
В России находятся более 1,5 миллиона беженцев из зоны спецоперации
В России находятся более 1,5 миллиона эвакуированных из республик Донбасса и с Украины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:40
2022-06-06T15:43
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774375775_0:22:2827:1612_1920x0_80_0_0_afbcd1744b3afc81c128f477441822a6.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В России находятся более 1,5 миллиона эвакуированных из республик Донбасса и с Украины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Сегодня с учетом политико-правовых реалий у нас сформировались новые направления правозащитной работы… Это оказание помощи гражданам, экстренно эвакуированным из ДНР и ЛНР. А у нас более 1,5 миллиона (эвакуированных) на территории. И каждый день мои коллеги – уполномоченные по правам человека в субъектах РФ – посещают пункты временного размещения и каждый день работают с людьми над возникающими вопросами. А возникает огромное количество вопросов", - рассказала Москалькова на совместном расширенном заседании двух думских комитетов - по контролю и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.По данным омбудсмена, она и сотрудники аппарата посетили более 90 пунктов временного размещения в 26 регионах РФ. По ее словам, многие вопросы касаются невыплаты единого пособия в размере 10 тысяч рублей. Москалькова попросила обратить внимание, доходят ли до регионов выделенные средства.
https://ria.ru/20220602/polyaki-1792542114.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774375775_0:0:2509:1882_1920x0_80_0_0_737defa816999e1deac4b543bf507631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
15:40 06.06.2022 (обновлено: 15:43 06.06.2022)
 
В России находятся более 1,5 миллиона беженцев из зоны спецоперации

Москалькова: в России находятся более 1,5 миллиона эвакуированных из Донбасса и с Украины

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБеженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В России находятся более 1,5 миллиона эвакуированных из республик Донбасса и с Украины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня с учетом политико-правовых реалий у нас сформировались новые направления правозащитной работы… Это оказание помощи гражданам, экстренно эвакуированным из ДНР и ЛНР. А у нас более 1,5 миллиона (эвакуированных) на территории. И каждый день мои коллеги – уполномоченные по правам человека в субъектах РФ – посещают пункты временного размещения и каждый день работают с людьми над возникающими вопросами. А возникает огромное количество вопросов", - рассказала Москалькова на совместном расширенном заседании двух думских комитетов - по контролю и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
По данным омбудсмена, она и сотрудники аппарата посетили более 90 пунктов временного размещения в 26 регионах РФ. По ее словам, многие вопросы касаются невыплаты единого пособия в размере 10 тысяч рублей. Москалькова попросила обратить внимание, доходят ли до регионов выделенные средства.
Подарочная коробка - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 10:11
"А как же наши?" Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала