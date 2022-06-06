https://ria.ru/20220606/moskalkova-1793504494.html
В России находятся более 1,5 миллиона беженцев из зоны спецоперации
В России находятся более 1,5 миллиона беженцев из зоны спецоперации - РИА Новости, 06.06.2022
В России находятся более 1,5 миллиона беженцев из зоны спецоперации
В России находятся более 1,5 миллиона эвакуированных из республик Донбасса и с Украины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:40
2022-06-06T15:40
2022-06-06T15:43
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В России находятся более 1,5 миллиона эвакуированных из республик Донбасса и с Украины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Сегодня с учетом политико-правовых реалий у нас сформировались новые направления правозащитной работы… Это оказание помощи гражданам, экстренно эвакуированным из ДНР и ЛНР. А у нас более 1,5 миллиона (эвакуированных) на территории. И каждый день мои коллеги – уполномоченные по правам человека в субъектах РФ – посещают пункты временного размещения и каждый день работают с людьми над возникающими вопросами. А возникает огромное количество вопросов", - рассказала Москалькова на совместном расширенном заседании двух думских комитетов - по контролю и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.По данным омбудсмена, она и сотрудники аппарата посетили более 90 пунктов временного размещения в 26 регионах РФ. По ее словам, многие вопросы касаются невыплаты единого пособия в размере 10 тысяч рублей. Москалькова попросила обратить внимание, доходят ли до регионов выделенные средства.
https://ria.ru/20220602/polyaki-1792542114.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
15:40 06.06.2022 (обновлено: 15:43 06.06.2022)
В России находятся более 1,5 миллиона беженцев из зоны спецоперации
Москалькова: в России находятся более 1,5 миллиона эвакуированных из Донбасса и с Украины