https://ria.ru/20220606/moshennichestvo-1793531243.html

Воронежских экс-полицейских будут судить за обман жены наркоторговца

Воронежских экс-полицейских будут судить за обман жены наркоторговца - РИА Новости, 06.06.2022

Воронежских экс-полицейских будут судить за обман жены наркоторговца

Двое бывших оперативников предстанут перед судом в Воронеже за то, что похитили у женщины более миллиона рублей, пообещав "договориться" об условном сроке для... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:59

2022-06-06T16:59

2022-06-06T16:59

происшествия

воронежская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Двое бывших оперативников предстанут перед судом в Воронеже за то, что похитили у женщины более миллиона рублей, пообещав "договориться" об условном сроке для ее мужа-наркоторговца, сообщает в понедельник прокуратура области."Сегодня, 6 июня 2022 года, в прокуратуре области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших оперуполномоченных группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 8 Воронежа", - говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, в отношении экс-полицейских было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (наказание - до десяти лет колонии)."По версии следствия, в период с июня по октябрь 2021 года сотрудники полиции похитили свыше 1 миллиона рублей у женщины, введя ее в заблуждение о том, что в силу своего служебного положения они могут влиять на решения сотрудников правоохранительных органов и судей по уголовному делу, в рамках которого ее супруг привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств", - говорится в сообщении.В частности, обвиняемые гарантировали женщине, что ее мужу будет назначена условная мера наказания, хотя в реальности повлиять на исход дела не могли, полагает следствие. Чем закончился уголовный процесс для мужа потерпевшей и в чем именно он обвинялся, не раскрывается.

https://ria.ru/20220531/moshennichestvo-1792095671.html

https://ria.ru/20220429/zaderzhanie-1786093374.html

воронежская область

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, воронежская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)