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Коммунисты требуют от Бухареста извинений за "унижение суверенитета" - РИА Новости, 06.06.2022
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Коммунисты требуют от Бухареста извинений за "унижение суверенитета"
Коммунисты требуют от Бухареста извинений за "унижение суверенитета" - РИА Новости, 06.06.2022
Коммунисты требуют от Бухареста извинений за "унижение суверенитета"
Оппозиционная в Молдавии Партия коммунистов потребовала извинений от Бухареста за заявления "о военном щите", сделанные в Кишиневе главой нижней палаты... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T22:39
2022-06-06T22:39
в мире
игорь гросу
майя санду
бухарест
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 6 июн – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия коммунистов потребовала извинений от Бухареста за заявления "о военном щите", сделанные в Кишиневе главой нижней палаты парламента Румынии Ион-Марчелом Чолаку, сообщает в понедельник пресс-служба политсилы.В понедельник в Кишинев прибыла с визитом делегация румынских депутатов во главе с Чолаку. На брифинге по итогам встречи со спикером парламента Молдавии Игорем Гросу румынский политик заявил, что "Румыния является военным щитом для Молдавии"."ПКРМ требует от молдавских властей незамедлительно дезавуировать заявления спикера палаты депутатов Румынии, а официальный Бухарест обязан извиниться за унижение суверенитета и нейтралитета Молдавии", - сообщается на сайте партии.В ней расценили заявления Чолаку как "ставящие под сомнение нейтралитет, суверенитет и независимость Молдавии". "Коммунисты рассматривают подобные декларации со стороны официального Бухареста в качестве фактора подготовки общественного мнения к возможной военной интервенции в Молдавию", - отметили в политисполкоме партии.Ранее правительство Молдавии дало отрицательное заключение законопроекту "О статусе постоянного нейтралитета", который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС). Президент страны Майя Санду заявила гражданам, что, соблюдая нейтралитет, республика якобы остается уязвимой.
https://ria.ru/20220605/moldaviya-1793277004.html
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в мире, игорь гросу, майя санду, бухарест, молдавия, кишинев
22:39 06.06.2022
 
Коммунисты требуют от Бухареста извинений за "унижение суверенитета"

В Молдавии коммунисты требуют от Бухареста извинений за "унижение суверенитета"

© РИА Новости / И. ЗенинФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / И. Зенин
Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 июн – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия коммунистов потребовала извинений от Бухареста за заявления "о военном щите", сделанные в Кишиневе главой нижней палаты парламента Румынии Ион-Марчелом Чолаку, сообщает в понедельник пресс-служба политсилы.
В понедельник в Кишинев прибыла с визитом делегация румынских депутатов во главе с Чолаку. На брифинге по итогам встречи со спикером парламента Молдавии Игорем Гросу румынский политик заявил, что "Румыния является военным щитом для Молдавии".
Антиправительственный митинг в Ниспоренах, Молдавия
5 июня, 14:34
В городах Молдавии прошли антиправительственные митинги
"ПКРМ требует от молдавских властей незамедлительно дезавуировать заявления спикера палаты депутатов Румынии, а официальный Бухарест обязан извиниться за унижение суверенитета и нейтралитета Молдавии", - сообщается на сайте партии.
В ней расценили заявления Чолаку как "ставящие под сомнение нейтралитет, суверенитет и независимость Молдавии". "Коммунисты рассматривают подобные декларации со стороны официального Бухареста в качестве фактора подготовки общественного мнения к возможной военной интервенции в Молдавию", - отметили в политисполкоме партии.
Ранее правительство Молдавии дало отрицательное заключение законопроекту "О статусе постоянного нейтралитета", который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС). Президент страны Майя Санду заявила гражданам, что, соблюдая нейтралитет, республика якобы остается уязвимой.
Здание Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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В миреИгорь ГросуМайя СандуБухарестМолдавияКишинев
 
 
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