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Москалькова заявила о разном отношении МККК к пленным из России и с Украины - РИА Новости, 06.06.2022
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Москалькова заявила о разном отношении МККК к пленным из России и с Украины
Москалькова заявила о разном отношении МККК к пленным из России и с Украины - РИА Новости, 06.06.2022
Москалькова заявила о разном отношении МККК к пленным из России и с Украины
Международный комитет Красного Креста не одинаково относится к российским и украинским пленным, он не предоставил ответ, сколько российских пленных на Украине... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:00
2022-06-06T16:15
в мире
международный комитет красного креста (мккк)
красный крест
татьяна москалькова
россия
украина
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста не одинаково относится к российским и украинским пленным, он не предоставил ответ, сколько российских пленных на Украине посетили его сотрудники, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Меня очень волнует, что МККК, на мой взгляд, не одинаково относится к нашим пленным и к украинским. Мы видели, когда пленные выходили из "Азовстали", присутствовал Красный Крест: с блокнотиками, переписывали, реестр составлялся. Но я не получила пока ответа на то, сколько наших пленных посетил МККК, какие условия содержания?" - сказала Москалькова на совместном расширенном заседании комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитета по контролю.По ее словам, российская сторона находится в контакте с украинской стороной по данному вопросу. "Мы находимся в диалоге с украинской стороной, где есть люди, сердца которых расположены к тому, чтобы делать добрые дела. Поэтому мы будем делать все, что в наших силах, чтобы не допустить пыток и помочь нашим ребятам вернуться домой", - добавила Москалькова.
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в мире, международный комитет красного креста (мккк), красный крест, татьяна москалькова, россия, украина
16:00 06.06.2022 (обновлено: 16:15 06.06.2022)
 
Москалькова заявила о разном отношении МККК к пленным из России и с Украины

Москалькова заявила, что МККК по-разному относится к российским и украинским пленным

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобиль Международного Красного Креста в селе Безыменное
Автомобиль Международного Красного Креста в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобиль Международного Красного Креста в селе Безыменное. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста не одинаково относится к российским и украинским пленным, он не предоставил ответ, сколько российских пленных на Украине посетили его сотрудники, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Меня очень волнует, что МККК, на мой взгляд, не одинаково относится к нашим пленным и к украинским. Мы видели, когда пленные выходили из "Азовстали", присутствовал Красный Крест: с блокнотиками, переписывали, реестр составлялся. Но я не получила пока ответа на то, сколько наших пленных посетил МККК, какие условия содержания?" - сказала Москалькова на совместном расширенном заседании комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитета по контролю.
По ее словам, российская сторона находится в контакте с украинской стороной по данному вопросу. "Мы находимся в диалоге с украинской стороной, где есть люди, сердца которых расположены к тому, чтобы делать добрые дела. Поэтому мы будем делать все, что в наших силах, чтобы не допустить пыток и помочь нашим ребятам вернуться домой", - добавила Москалькова.
Обмен пленными - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 11:18Специальная военная операция на Украине
Москалькова рассказала Путину об обмене пленными с Киевом
 
В миреМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Красный КрестТатьяна МоскальковаРоссияУкраина
 
 
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