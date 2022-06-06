https://ria.ru/20220606/mkkk-1793510651.html

Москалькова заявила о разном отношении МККК к пленным из России и с Украины

Москалькова заявила о разном отношении МККК к пленным из России и с Украины - РИА Новости, 06.06.2022

Москалькова заявила о разном отношении МККК к пленным из России и с Украины

Международный комитет Красного Креста не одинаково относится к российским и украинским пленным, он не предоставил ответ, сколько российских пленных на Украине... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:00

2022-06-06T16:00

2022-06-06T16:15

в мире

международный комитет красного креста (мккк)

красный крест

татьяна москалькова

россия

украина

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста не одинаково относится к российским и украинским пленным, он не предоставил ответ, сколько российских пленных на Украине посетили его сотрудники, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Меня очень волнует, что МККК, на мой взгляд, не одинаково относится к нашим пленным и к украинским. Мы видели, когда пленные выходили из "Азовстали", присутствовал Красный Крест: с блокнотиками, переписывали, реестр составлялся. Но я не получила пока ответа на то, сколько наших пленных посетил МККК, какие условия содержания?" - сказала Москалькова на совместном расширенном заседании комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитета по контролю.По ее словам, российская сторона находится в контакте с украинской стороной по данному вопросу. "Мы находимся в диалоге с украинской стороной, где есть люди, сердца которых расположены к тому, чтобы делать добрые дела. Поэтому мы будем делать все, что в наших силах, чтобы не допустить пыток и помочь нашим ребятам вернуться домой", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20220606/ukraina-1793400134.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, международный комитет красного креста (мккк), красный крест, татьяна москалькова, россия, украина