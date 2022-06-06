16:00 06.06.2022 (обновлено: 16:15 06.06.2022)
Москалькова заявила о разном отношении МККК к пленным из России и с Украины
Москалькова заявила, что МККК по-разному относится к российским и украинским пленным
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобиль Международного Красного Креста в селе Безыменное
Автомобиль Международного Красного Креста в селе Безыменное. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста не одинаково относится к российским и украинским пленным, он не предоставил ответ, сколько российских пленных на Украине посетили его сотрудники, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Меня очень волнует, что МККК, на мой взгляд, не одинаково относится к нашим пленным и к украинским. Мы видели, когда пленные выходили из "Азовстали", присутствовал Красный Крест: с блокнотиками, переписывали, реестр составлялся. Но я не получила пока ответа на то, сколько наших пленных посетил МККК, какие условия содержания?" - сказала Москалькова на совместном расширенном заседании комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитета по контролю.
По ее словам, российская сторона находится в контакте с украинской стороной по данному вопросу. "Мы находимся в диалоге с украинской стороной, где есть люди, сердца которых расположены к тому, чтобы делать добрые дела. Поэтому мы будем делать все, что в наших силах, чтобы не допустить пыток и помочь нашим ребятам вернуться домой", - добавила Москалькова.