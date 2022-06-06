https://ria.ru/20220606/minprirody-1793492303.html
Минприроды хочет разрешить частные инвестиции в ранние этапы изучения недр
Минприроды хочет разрешить частные инвестиции в ранние этапы изучения недр - РИА Новости, 06.06.2022
Минприроды хочет разрешить частные инвестиции в ранние этапы изучения недр
Минприроды России предлагает разрешить частные инвестиции в ранние этапы геологического изучения недр, сообщил глава министерства Александр Козлов. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:11
2022-06-06T15:11
2022-06-06T15:11
экономика
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минприроды России предлагает разрешить частные инвестиции в ранние этапы геологического изучения недр, сообщил глава министерства Александр Козлов.Соответствующие поправки в законодательство готовы, проходят согласование с правительством, добавил он.Также Козлов напомнил, что Минприроды ранее предлагало лишить нерезидентов возможности получать лицензии на пользование недрами в России и оставить это право только российским компаниям.Позднее глава Минприроды пояснил журналистам, что данная инициатива направлена на то, чтобы иностранные резиденты открывали юрлица в России. Уже действующие лицензии изыматься не будут, добавил он."Логика очень простая: если ты иностранный резидент и на территории РФ пользуешься нашими недрами, то правильно было бы не просто владеть лицензией, а владеть юрлицом, которое зарегистрировано в нашей стране, подконтрольно законодательству РФ", - отметил министр.
https://ria.ru/20220505/gaz-1787001521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф
Минприроды хочет разрешить частные инвестиции в ранние этапы изучения недр
Глава Минприроды Козлов: нужно разрешить частные инвестиции в ранние этапы изучения недр
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минприроды России предлагает разрешить частные инвестиции в ранние этапы геологического изучения недр, сообщил глава министерства Александр Козлов.
"Пустить частные инвестиции в ранние этапы геологического изучения. Это называется региональный этап, сейчас это полномочия государства. Поэтому мы предлагаем, если недропользователи готовы вкладывать деньги уже на раннем этом этапе, то мы должны обеспечить правовой механизм", - сказал Козлов, выступая в Госдуме.
Соответствующие поправки в законодательство готовы, проходят согласование с правительством, добавил он.
Также Козлов напомнил, что Минприроды
ранее предлагало лишить нерезидентов возможности получать лицензии на пользование недрами в России
и оставить это право только российским компаниям.
Позднее глава Минприроды пояснил журналистам, что данная инициатива направлена на то, чтобы иностранные резиденты открывали юрлица в России. Уже действующие лицензии изыматься не будут, добавил он.
"Логика очень простая: если ты иностранный резидент и на территории РФ пользуешься нашими недрами, то правильно было бы не просто владеть лицензией, а владеть юрлицом, которое зарегистрировано в нашей стране, подконтрольно законодательству РФ", - отметил министр.