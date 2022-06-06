https://ria.ru/20220606/minprirody-1793492303.html

Минприроды хочет разрешить частные инвестиции в ранние этапы изучения недр

Минприроды хочет разрешить частные инвестиции в ранние этапы изучения недр - РИА Новости, 06.06.2022

Минприроды хочет разрешить частные инвестиции в ранние этапы изучения недр

Минприроды России предлагает разрешить частные инвестиции в ранние этапы геологического изучения недр, сообщил глава министерства Александр Козлов. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:11

2022-06-06T15:11

2022-06-06T15:11

экономика

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

госдума рф

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минприроды России предлагает разрешить частные инвестиции в ранние этапы геологического изучения недр, сообщил глава министерства Александр Козлов.Соответствующие поправки в законодательство готовы, проходят согласование с правительством, добавил он.Также Козлов напомнил, что Минприроды ранее предлагало лишить нерезидентов возможности получать лицензии на пользование недрами в России и оставить это право только российским компаниям.Позднее глава Минприроды пояснил журналистам, что данная инициатива направлена на то, чтобы иностранные резиденты открывали юрлица в России. Уже действующие лицензии изыматься не будут, добавил он."Логика очень простая: если ты иностранный резидент и на территории РФ пользуешься нашими недрами, то правильно было бы не просто владеть лицензией, а владеть юрлицом, которое зарегистрировано в нашей стране, подконтрольно законодательству РФ", - отметил министр.

https://ria.ru/20220505/gaz-1787001521.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф