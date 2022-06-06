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Российские военные завершают операцию по освобождению Святогорска

Российские военные завершают операцию по освобождению Святогорска - РИА Новости, 06.06.2022

Российские военные завершают операцию по освобождению Святогорска

Российская армия завершает освобождение города Святогорск в ДНР, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:35

2022-06-06T17:35

2022-06-06T18:25

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

изюм (город)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Российская армия завершает освобождение города Святогорск в ДНР, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Святогорск (до 2003 года Славяногорск) находится в северной части ДНР, чуть более чем в 40 километрах к юго-востоку от города Изюм Харьковской области, который находится под контролем российских военных. В Святогорске, на высоком берегу реки Северский Донец, расположен Успенский мужской монастырь, имеющий статус лавры."Российские вооруженные силы завершают завершают освобождение города Святогорск в ДНР и окружающей его территории", - сказал генерал.При этом, по его словам, в целях предотвращения отступления украинских войск из Святогорска, действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец. "Под натиском российских подразделений отрезанные из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья", - рассказал генерал.Он уточнил, что до 80 украинских военнослужащих преодолели реку вплавь, огонь по ним целенаправленно не открывался."Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым все они спасли свои жизни. Призываем всех военнослужащих и членов подразделений территориальной обороны Украины последовать данному примеру и прекратить бездумное сопротивление, чтобы сохранить свои жизни", - сказал официальный представитель российского Минобороны.Он добавил, что ВС РФ гарантирует всем добровольно сложившим оружие украинским военнослужащим и участникам подразделений территориальной обороны достойное обращение и возвращение к своим семьям.

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святогорск

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изюм (город)

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