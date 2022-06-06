17:35 06.06.2022 (обновлено: 18:25 06.06.2022)
Российские военные завершают операцию по освобождению Святогорска
Минобороны сообщило о скором завершении операции по освобождению Святогорска
Военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Российская армия завершает освобождение города Святогорск в ДНР, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Святогорск (до 2003 года Славяногорск) находится в северной части ДНР, чуть более чем в 40 километрах к юго-востоку от города Изюм Харьковской области, который находится под контролем российских военных. В Святогорске, на высоком берегу реки Северский Донец, расположен Успенский мужской монастырь, имеющий статус лавры.
"Российские вооруженные силы завершают завершают освобождение города Святогорск в ДНР и окружающей его территории", - сказал генерал.
При этом, по его словам, в целях предотвращения отступления украинских войск из Святогорска, действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец. "Под натиском российских подразделений отрезанные из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья", - рассказал генерал.
Он уточнил, что до 80 украинских военнослужащих преодолели реку вплавь, огонь по ним целенаправленно не открывался.
"Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым все они спасли свои жизни. Призываем всех военнослужащих и членов подразделений территориальной обороны Украины последовать данному примеру и прекратить бездумное сопротивление, чтобы сохранить свои жизни", - сказал официальный представитель российского Минобороны.
Он добавил, что ВС РФ гарантирует всем добровольно сложившим оружие украинским военнослужащим и участникам подразделений территориальной обороны достойное обращение и возвращение к своим семьям.