https://ria.ru/20220606/minoborony-1793398240.html

ВС России за сутки уничтожили более 300 украинских националистов

ВС России за сутки уничтожили более 300 украинских националистов - РИА Новости, 06.06.2022

ВС России за сутки уничтожили более 300 украинских националистов

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 300 украинских националистов, 10 танков и две установки реактивных систем залпового огня "Град", заявил РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:11

2022-06-06T11:11

2022-06-06T11:11

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

игорь конашенков

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 300 украинских националистов, 10 танков и две установки реактивных систем залпового огня "Град", заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В результате ударов артиллерии уничтожено более 300 националистов, 10 танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", 17 специальных автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Горловки", - сказал Конашенков.Он добавил, что ракетными войсками и артиллерией были поражены 431 район скопления живой силы и военной техники украинских военных, семь пунктов управления и 34 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений.

https://ria.ru/20220606/ukraina-1793396315.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков