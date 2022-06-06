https://ria.ru/20220606/minoborony-1793398240.html
ВС России за сутки уничтожили более 300 украинских националистов
ВС России за сутки уничтожили более 300 украинских националистов - РИА Новости, 06.06.2022
ВС России за сутки уничтожили более 300 украинских националистов
Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 300 украинских националистов, 10 танков и две установки реактивных систем залпового огня "Град", заявил РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:11
2022-06-06T11:11
2022-06-06T11:11
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 300 украинских националистов, 10 танков и две установки реактивных систем залпового огня "Град", заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В результате ударов артиллерии уничтожено более 300 националистов, 10 танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", 17 специальных автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Горловки", - сказал Конашенков.Он добавил, что ракетными войсками и артиллерией были поражены 431 район скопления живой силы и военной техники украинских военных, семь пунктов управления и 34 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений.
https://ria.ru/20220606/ukraina-1793396315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков
ВС России за сутки уничтожили более 300 украинских националистов
Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 300 украинских националистов