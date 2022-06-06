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ВКС уничтожили производственные корпуса завода на окраине Лозовой - РИА Новости, 06.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/minoborony-1793395374.html
ВКС уничтожили производственные корпуса завода на окраине Лозовой
ВКС уничтожили производственные корпуса завода на окраине Лозовой - РИА Новости, 06.06.2022
ВКС уничтожили производственные корпуса завода на окраине Лозовой
ВКС России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в Харьковской области завод, ремонтировавший украинскую военную технику, сообщил в понедельник... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:02
2022-06-06T12:36
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
войска воздушно-космической обороны
харьковская область
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. ВКС России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в Харьковской области завод, ремонтировавший украинскую военную технику, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ", - сказал генерал.Кроме того, отметил Конашенков, высокоточные ракеты воздушного базирования поразили четыре пункта управления украинских войск, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.
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харьковская область
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Конашенков об уничтожении завода под Харьковом и сбитом украинском самолете МиГ-29
Конашенков заявил об уничтожении завода под Харьковом, где ремонтировалась бронетехника ВСУ, а также о сбитом украинском самолете МиГ-29 и 13 беспилотниках.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков, войска воздушно-космической обороны, харьковская область, россия
11:02 06.06.2022 (обновлено: 12:36 06.06.2022)
 
ВКС уничтожили производственные корпуса завода на окраине Лозовой

Минобороны сообщило об уничтожении корпусов кузнечно-механического завода в Лозовой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. ВКС России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в Харьковской области завод, ремонтировавший украинскую военную технику, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ", - сказал генерал.
Кроме того, отметил Конашенков, высокоточные ракеты воздушного базирования поразили четыре пункта управления украинских войск, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 11:03Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныИгорь КонашенковВойска воздушно-космической обороныХарьковская областьРоссия
 
 
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