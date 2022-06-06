https://ria.ru/20220606/minoborony-1793395374.html

ВКС уничтожили производственные корпуса завода на окраине Лозовой

ВКС уничтожили производственные корпуса завода на окраине Лозовой - РИА Новости, 06.06.2022

ВКС уничтожили производственные корпуса завода на окраине Лозовой

ВКС России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в Харьковской области завод, ремонтировавший украинскую военную технику, сообщил в понедельник... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:02

2022-06-06T11:02

2022-06-06T12:36

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

игорь конашенков

войска воздушно-космической обороны

харьковская область

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. ВКС России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в Харьковской области завод, ремонтировавший украинскую военную технику, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ", - сказал генерал.Кроме того, отметил Конашенков, высокоточные ракеты воздушного базирования поразили четыре пункта управления украинских войск, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.

https://ria.ru/20220606/ukraina-1793395520.html

харьковская область

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Конашенков об уничтожении завода под Харьковом и сбитом украинском самолете МиГ-29 Конашенков заявил об уничтожении завода под Харьковом, где ремонтировалась бронетехника ВСУ, а также о сбитом украинском самолете МиГ-29 и 13 беспилотниках. 2022-06-06T11:02 true PT2M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков, войска воздушно-космической обороны, харьковская область, россия