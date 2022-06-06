https://ria.ru/20220606/minoborony-1793395374.html
ВКС уничтожили производственные корпуса завода на окраине Лозовой
ВКС уничтожили производственные корпуса завода на окраине Лозовой - РИА Новости, 06.06.2022
ВКС уничтожили производственные корпуса завода на окраине Лозовой
ВКС России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в Харьковской области завод, ремонтировавший украинскую военную технику, сообщил в понедельник... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:02
2022-06-06T11:02
2022-06-06T12:36
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
войска воздушно-космической обороны
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793426747_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_02f6a439810f32e6e1d186a2758d6f56.jpg
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. ВКС России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в Харьковской области завод, ремонтировавший украинскую военную технику, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ", - сказал генерал.Кроме того, отметил Конашенков, высокоточные ракеты воздушного базирования поразили четыре пункта управления украинских войск, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.
https://ria.ru/20220606/ukraina-1793395520.html
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793426747_279:0:1719:1080_1920x0_80_0_0_30585ea0631208cc6df8ea54703f5fda.jpg
Конашенков об уничтожении завода под Харьковом и сбитом украинском самолете МиГ-29
Конашенков заявил об уничтожении завода под Харьковом, где ремонтировалась бронетехника ВСУ, а также о сбитом украинском самолете МиГ-29 и 13 беспилотниках.
2022-06-06T11:02
true
PT2M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков, войска воздушно-космической обороны, харьковская область, россия
11:02 06.06.2022 (обновлено: 12:36 06.06.2022)
ВКС уничтожили производственные корпуса завода на окраине Лозовой
Минобороны сообщило об уничтожении корпусов кузнечно-механического завода в Лозовой