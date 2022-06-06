https://ria.ru/20220606/ministr-1793611938.html

Министра окружающей среды Доминиканы убили на рабочем месте

Министра окружающей среды Доминиканы убили на рабочем месте - РИА Новости, 06.06.2022

Министра окружающей среды Доминиканы убили на рабочем месте

Министра окружающей среды Доминиканы Орландо Хорхе Меру в понедельник застрелил его знакомый, нападавший находится под стражей, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T22:51

2022-06-06T22:51

2022-06-06T23:01

в мире

доминикана

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июн – РИА Новости. Министра окружающей среды Доминиканы Орландо Хорхе Меру в понедельник застрелил его знакомый, нападавший находится под стражей, сообщил пресс-секретарь президента страны Омеро Фигероа."Согласно располагаемой нами информацией, министр погиб рано утром в результате атаки в своем кабинете. Мигель Крус, который стрелял в министра, был его личным другом. Он находится под стражей. Мотивы произошедшего выясняются", - сказал он.Фигероа от имени президента Доминиканы выразил глубокие соболезнования семье погибшего.Заявление транслировалось в Twitter администрации президента.

https://ria.ru/20220504/tatis-1786842654.html

доминикана

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, доминикана