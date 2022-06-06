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Министра окружающей среды Доминиканы убили на рабочем месте - РИА Новости, 06.06.2022
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Министра окружающей среды Доминиканы убили на рабочем месте
Министра окружающей среды Доминиканы убили на рабочем месте - РИА Новости, 06.06.2022
Министра окружающей среды Доминиканы убили на рабочем месте
Министра окружающей среды Доминиканы Орландо Хорхе Меру в понедельник застрелил его знакомый, нападавший находится под стражей, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T22:51
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в мире
доминикана
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июн – РИА Новости. Министра окружающей среды Доминиканы Орландо Хорхе Меру в понедельник застрелил его знакомый, нападавший находится под стражей, сообщил пресс-секретарь президента страны Омеро Фигероа."Согласно располагаемой нами информацией, министр погиб рано утром в результате атаки в своем кабинете. Мигель Крус, который стрелял в министра, был его личным другом. Он находится под стражей. Мотивы произошедшего выясняются", - сказал он.Фигероа от имени президента Доминиканы выразил глубокие соболезнования семье погибшего.Заявление транслировалось в Twitter администрации президента.
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в мире, доминикана
22:51 06.06.2022 (обновлено: 23:01 06.06.2022)
 
Министра окружающей среды Доминиканы убили на рабочем месте

Пресс-секретарь президента Доминиканы: министра окружающей среды Меру застрелил его друг

© Depositphotos / DmyToМужчина держит в руке пистолет
Мужчина держит в руке пистолет - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Depositphotos / DmyTo
Мужчина держит в руке пистолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июн – РИА Новости. Министра окружающей среды Доминиканы Орландо Хорхе Меру в понедельник застрелил его знакомый, нападавший находится под стражей, сообщил пресс-секретарь президента страны Омеро Фигероа.
"Согласно располагаемой нами информацией, министр погиб рано утром в результате атаки в своем кабинете. Мигель Крус, который стрелял в министра, был его личным другом. Он находится под стражей. Мотивы произошедшего выясняются", - сказал он.
Фигероа от имени президента Доминиканы выразил глубокие соболезнования семье погибшего.
Заявление транслировалось в Twitter администрации президента.
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