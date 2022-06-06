https://ria.ru/20220606/metro-1793566210.html

Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро восстановили

Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро восстановили - РИА Новости, 06.06.2022

Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро восстановили

Восстановлено движение на "зеленой" линии метро Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T18:37

2022-06-06T18:37

2022-06-06T18:37

москва

происшествия

московский метрополитен

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Восстановлено движение на "зеленой" линии метро Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что на Замоскворецкой линии метро Москвы не было движения поездов от "Автозаводской" до "Белорусской" из-за человека на пути."Движение на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220417/metro-1783973638.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, московский метрополитен