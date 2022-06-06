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Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро восстановили - РИА Новости, 06.06.2022
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Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро восстановили
Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро восстановили - РИА Новости, 06.06.2022
Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро восстановили
Восстановлено движение на "зеленой" линии метро Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T18:37
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москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Восстановлено движение на "зеленой" линии метро Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что на Замоскворецкой линии метро Москвы не было движения поездов от "Автозаводской" до "Белорусской" из-за человека на пути."Движение на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия, московский метрополитен
18:37 06.06.2022
 
Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро восстановили

Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро восстановили и вводят в график

CC BY-SA 4.0 / Florstein / Novokuznetskaya Station of Moscow SubwayСтанция "Новокузнецкая" Московского метрополитена
Станция Новокузнецкая Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Florstein / Novokuznetskaya Station of Moscow Subway
Станция "Новокузнецкая" Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Восстановлено движение на "зеленой" линии метро Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось, что на Замоскворецкой линии метро Москвы не было движения поездов от "Автозаводской" до "Белорусской" из-за человека на пути.
"Движение на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 15:50
На желтой линии московского метро восстановили движение
 
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