https://ria.ru/20220606/meksika-1793538160.html

Президент Мексики в июле совершит визит в США

Президент Мексики в июле совершит визит в США - РИА Новости, 06.06.2022

Президент Мексики в июле совершит визит в США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в июле посетит США, чтобы встретиться с главой страны Джо Байденом, сообщил сам глава латиноамериканского... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:21

2022-06-06T17:21

2022-06-06T17:21

в мире

джо байден

евросоюз

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июн – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в июле посетит США, чтобы встретиться с главой страны Джо Байденом, сообщил сам глава латиноамериканского государства."Я его (Джо Байдена) навещу, в июле я отправлюсь в Белый дом и хочу обсудить с ним тему интеграции всей Америки", - сказал он.По его словам, странам Америк стоит взять пример с ЕС, оставить конфронтации, угрозы, блокировки.Ранее в понедельник Лопес Обрадор заявил, что не поедет на Саммит Америк, поскольку на него не приглашены все страны региона.

https://ria.ru/20220604/viza-1793071173.html

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в мире, джо байден, евросоюз