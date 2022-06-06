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Президент Мексики в июле совершит визит в США - РИА Новости, 06.06.2022
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Президент Мексики в июле совершит визит в США
Президент Мексики в июле совершит визит в США - РИА Новости, 06.06.2022
Президент Мексики в июле совершит визит в США
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в июле посетит США, чтобы встретиться с главой страны Джо Байденом, сообщил сам глава латиноамериканского... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:21
2022-06-06T17:21
в мире
джо байден
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июн – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в июле посетит США, чтобы встретиться с главой страны Джо Байденом, сообщил сам глава латиноамериканского государства."Я его (Джо Байдена) навещу, в июле я отправлюсь в Белый дом и хочу обсудить с ним тему интеграции всей Америки", - сказал он.По его словам, странам Америк стоит взять пример с ЕС, оставить конфронтации, угрозы, блокировки.Ранее в понедельник Лопес Обрадор заявил, что не поедет на Саммит Америк, поскольку на него не приглашены все страны региона.
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в мире, джо байден, евросоюз
17:21 06.06.2022
 
Президент Мексики в июле совершит визит в США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в июле совершит визит в США

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июн – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в июле посетит США, чтобы встретиться с главой страны Джо Байденом, сообщил сам глава латиноамериканского государства.
"Я его (Джо Байдена) навещу, в июле я отправлюсь в Белый дом и хочу обсудить с ним тему интеграции всей Америки", - сказал он.
По его словам, странам Америк стоит взять пример с ЕС, оставить конфронтации, угрозы, блокировки.
Ранее в понедельник Лопес Обрадор заявил, что не поедет на Саммит Америк, поскольку на него не приглашены все страны региона.
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