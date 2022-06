https://ria.ru/20220606/medvedi-1793529573.html

Ученые нашли сходство в эволюции медведей и людей

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Перипетии становления двух крупных видов – белых и бурых медведей — во многом совпадают с историей отношений разных ветвей человечества, говорится в новом исследовании американских и финских ученых. Статья опубликована в понедельник в Proceedings of the National Academy of Sciences."История белых и бурых медведей, — довольно точный аналог эволюции человека. Ученые когда-то думали, что люди и неандертальцы просто разделились на два отдельных вида. Но расшифровка древних геномов показала, что представители архаичных ветвей человечества скрещивались с предками современных людей. Белые и бурые медведи — еще одна система, в которой это происходило", — говорит ведущий автор исследования Шарлотта Линдквист, доцент биологических наук в Университете Колледжа искусств и наук Буффало и эксперт по генетике медведей.Команда расшифровала геном белого медведя, жившего примерно 115-130 тысяч лет назад на норвежском архипелаге Шпицберген. ДНК зверя была извлечена из зуба, прикрепленного к субфоссильной (не достигшей полного окаменения) кости челюсти, которая сейчас находится в Музее естественной истории Университета Осло.Также в ходе исследования были проанализированы геномы 64 современных белых и бурых медведей, в том числе несколько новых геномов с Аляски.Используя этот набор данных, исследователи подсчитали, что белые медведи и бурые медведи стали отдельными видами примерно от 1,3 до 1,6 миллиона лет назад.После сепарации белые медведи пережили резкое сокращение популяции и длительный период генетического "бутылочного горлышка" (когда генетическое разнообразие находилось на низком уровне перед последующим расширением). В результате теперь у бурых медведей уровень генетического разнообразия гораздо выше.По мере сокращения арктического морского льда белые и бурые медведи могут чаще встречаться друг с другом в местах, где их ареалы пересекаются. Это делает их общую эволюционную историю особенно интригующим предметом изучения, говорит Линдквист.Два вида все еще могут скрещиваться. В последние годы в Северной Америке были замечены гибриды гризли и полярных медведей — так называемые пизли. Ряд исследователей считает, что межвидовое скрещивание, в результате которого геном белых медведей размывается, может стать еще одним фактором, способствующим исчезновению крупнейших сухопутных хищников планеты.

