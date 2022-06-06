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Россия и Египет будут совместно создавать препараты для ядерной медицины
Россия и Египет будут совместно создавать препараты для ядерной медицины - РИА Новости, 06.06.2022
Россия и Египет будут совместно создавать препараты для ядерной медицины
АО "Русатом Хэлскеа" (дивизион госкорпорации "Росатом" в области здравоохранения) и ведущая египетская фармацевтическая компания Pharco Pharmaceuticals... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:39
2022-06-06T10:39
2022-06-06T10:39
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. АО "Русатом Хэлскеа" (дивизион госкорпорации "Росатом" в области здравоохранения) и ведущая египетская фармацевтическая компания Pharco Pharmaceuticals подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает совместную разработку, производство и вывод на рынок радиофармацевтических препаратов, сообщила пресс-служба российской компании.Документ подписан в рамках первой панафриканской выставки и конференции Africa Health ExCon 2022, посвященной рынку здравоохранения и фармакологии."Меморандум закрепил намерения сторон в отношении дальнейшего развития сотрудничества и реализации совместных проектов", - отмечается в сообщении.В частности, стороны договорились о развитии сотрудничества по проектам совместной разработки и производства радиофармацевтических препаратов, проведения доклинических, клинических исследований, регистрации и вывода разработанных продуктов на рынок Египта, стран Евразийского экономического союза и других стран.
https://ria.ru/20220406/tomograf-1782079487.html
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в мире, экономика, египет, евразийский экономический союз, россия
Россия и Египет будут совместно создавать препараты для ядерной медицины
Россия и Египет будут совместно создавать радиофармацевтические препараты