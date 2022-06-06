https://ria.ru/20220606/mcdonalds-1793608220.html
Новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов
Новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов - РИА Новости, 06.06.2022
Новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов
Новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов в трех цветах, следует из данных реестра Роспатента. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T22:00
2022-06-06T22:00
2022-06-06T22:39
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов в трех цветах, следует из данных реестра Роспатента.Речь идет о двух товарных знаках в виде картинок. В логотипах используются зеленый, оранжевый и красный цвета.Сообщается, что под ними компания планирует выпускать печатную продукцию, в том числе коробки из бумаги и картонную упаковку, зонты, рюкзаки и сумки, одежду и игрушки, еду из мяса, птицы и рыбы, включая сэндвичи, напитки, а также оказывать услуги общепита.В мае McDonald’s объявил об уходе с российского рынка и продаже бизнеса после 30 лет работы. Новый владелец бизнеса Александр Говор сообщил, что рестораны сети McDonald's в России планируют открыть в течение двух месяцев. По его словам, сейчас к перезапуску уже готовы 840 заведений. При этом в Москве первый ресторан на "Пушкинской" заработает уже 12 июня. Ранее также стало известно о разработке нового названия американской сети ресторанов в России. Меню концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическим.
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РИА Новости
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технологии, россия, москва, украина, mcdonald's corporation
22:00 06.06.2022 (обновлено: 22:39 06.06.2022)
Новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов
Роспатент: новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов в трех цветах, следует из данных реестра Роспатента.
Речь идет о двух товарных знаках в виде картинок. В логотипах используются зеленый, оранжевый и красный цвета.
Сообщается, что под ними компания планирует выпускать печатную продукцию, в том числе коробки из бумаги и картонную упаковку, зонты, рюкзаки и сумки, одежду и игрушки, еду из мяса, птицы и рыбы, включая сэндвичи, напитки, а также оказывать услуги общепита.
В мае McDonald’s объявил об уходе с российского рынка и продаже бизнеса после 30 лет работы. Новый владелец бизнеса Александр Говор сообщил, что рестораны сети McDonald's
в России планируют открыть в течение двух месяцев. По его словам, сейчас к перезапуску уже готовы 840 заведений. При этом в Москве первый ресторан на "Пушкинской" заработает уже 12 июня.
Ранее также стало известно о разработке нового названия американской сети ресторанов в России. Меню концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическим.