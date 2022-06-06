Рейтинг@Mail.ru
Новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220606/mcdonalds-1793608220.html
Новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов
Новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов - РИА Новости, 06.06.2022
Новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов
Новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов в трех цветах, следует из данных реестра Роспатента. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T22:00
2022-06-06T22:39
технологии
россия
москва
украина
mcdonald's corporation
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564051075_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_2170d9f2e4c872a5387f0f4d139c7061.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов в трех цветах, следует из данных реестра Роспатента.Речь идет о двух товарных знаках в виде картинок. В логотипах используются зеленый, оранжевый и красный цвета.Сообщается, что под ними компания планирует выпускать печатную продукцию, в том числе коробки из бумаги и картонную упаковку, зонты, рюкзаки и сумки, одежду и игрушки, еду из мяса, птицы и рыбы, включая сэндвичи, напитки, а также оказывать услуги общепита.В мае McDonald’s объявил об уходе с российского рынка и продаже бизнеса после 30 лет работы. Новый владелец бизнеса Александр Говор сообщил, что рестораны сети McDonald's в России планируют открыть в течение двух месяцев. По его словам, сейчас к перезапуску уже готовы 840 заведений. При этом в Москве первый ресторан на "Пушкинской" заработает уже 12 июня. Ранее также стало известно о разработке нового названия американской сети ресторанов в России. Меню концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическим.
https://ria.ru/20220606/biznes-1793384126.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564051075_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_4ea905aca0a7cb6f905ec21fd43ebbdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, москва, украина, mcdonald's corporation
22:00 06.06.2022 (обновлено: 22:39 06.06.2022)
 
Новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов

Роспатент: новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРесторан McDonalds
Ресторан McDonalds - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ресторан McDonalds . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов в трех цветах, следует из данных реестра Роспатента.
Речь идет о двух товарных знаках в виде картинок. В логотипах используются зеленый, оранжевый и красный цвета.
Сообщается, что под ними компания планирует выпускать печатную продукцию, в том числе коробки из бумаги и картонную упаковку, зонты, рюкзаки и сумки, одежду и игрушки, еду из мяса, птицы и рыбы, включая сэндвичи, напитки, а также оказывать услуги общепита.
В мае McDonald’s объявил об уходе с российского рынка и продаже бизнеса после 30 лет работы. Новый владелец бизнеса Александр Говор сообщил, что рестораны сети McDonald's в России планируют открыть в течение двух месяцев. По его словам, сейчас к перезапуску уже готовы 840 заведений. При этом в Москве первый ресторан на "Пушкинской" заработает уже 12 июня.
Ранее также стало известно о разработке нового названия американской сети ресторанов в России. Меню концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическим.
Ресторан быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 10:21
McDonald's в Москве возобновил прием сотрудников на работу
 
ТехнологииРоссияМоскваУкраинаMcDonald's Corporation
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала