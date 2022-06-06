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Россию хотят вычеркнуть из истории, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.06.2022
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Россию хотят вычеркнуть из истории, заявила Матвиенко
Россию хотят вычеркнуть из истории, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.06.2022
Россию хотят вычеркнуть из истории, заявила Матвиенко
Сейчас предпринимается попытка вычеркнуть Россию из исторической памяти человечества, сокрушить российский культурный код, но правда истории на нашей стороне,... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T20:25
2022-06-06T21:49
сша
россия
ялта
валентина матвиенко
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ЯЛТА, 6 июн - РИА Новости. Сейчас предпринимается попытка вычеркнуть Россию из исторической памяти человечества, сокрушить российский культурный код, но правда истории на нашей стороне, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко."Фестиваль ("Великое русское слово" - ред.) проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на нашу страну. В повестке США и их союзников - разрушение России, разрушение политическое, экономическое, социальное, духовное и даже больше - предпринимается попытка вычеркнуть нашу страну из исторической памяти человечества, а для этого - сокрушить российский культурный код, основу нашей национальной и исторической идентичности. Именно эту задачу призвана решить культура отмены, человеконенавистнический, расистский по своей сути проект. Запрещают русскую классику, изгоняют певцов, дирижеров, режиссеров - за убеждения, взгляды и просто потому что они говорят по-русски", - говорится в приветствии Матвиенко, которое было озвучено на открытии фестиваля "Великое русское слово" в Ялте.Она уверена, что "справедливость, добро, правда истории на нашей стороне"."Бесспорно, отменить русскую культуру невозможно, потому что она уже давно стала полноценной составляющей мировой культуры, причем самой одухотворенной ее частью. Убрать русское наследие из мировой культуры - значит фактически лишить ее души, света, тепла. Голоса протеста против культуры отмены уже слышны, я абсолютна уверена, что они будут звучать с каждым днем все больше", - заключила Матвиенко.
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сша, россия, ялта, валентина матвиенко
20:25 06.06.2022 (обновлено: 21:49 06.06.2022)
 
Россию хотят вычеркнуть из истории, заявила Матвиенко

Валентина Матвиенко: Запад хочет вычеркнуть Россию из исторической памяти

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯЛТА, 6 июн - РИА Новости. Сейчас предпринимается попытка вычеркнуть Россию из исторической памяти человечества, сокрушить российский культурный код, но правда истории на нашей стороне, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"Фестиваль ("Великое русское слово" - ред.) проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на нашу страну. В повестке США и их союзников - разрушение России, разрушение политическое, экономическое, социальное, духовное и даже больше - предпринимается попытка вычеркнуть нашу страну из исторической памяти человечества, а для этого - сокрушить российский культурный код, основу нашей национальной и исторической идентичности. Именно эту задачу призвана решить культура отмены, человеконенавистнический, расистский по своей сути проект. Запрещают русскую классику, изгоняют певцов, дирижеров, режиссеров - за убеждения, взгляды и просто потому что они говорят по-русски", - говорится в приветствии Матвиенко, которое было озвучено на открытии фестиваля "Великое русское слово" в Ялте.
Она уверена, что "справедливость, добро, правда истории на нашей стороне".
"Бесспорно, отменить русскую культуру невозможно, потому что она уже давно стала полноценной составляющей мировой культуры, причем самой одухотворенной ее частью. Убрать русское наследие из мировой культуры - значит фактически лишить ее души, света, тепла. Голоса протеста против культуры отмены уже слышны, я абсолютна уверена, что они будут звучать с каждым днем все больше", - заключила Матвиенко.
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