https://ria.ru/20220606/matvienko-1793588918.html

Россию хотят вычеркнуть из истории, заявила Матвиенко

Россию хотят вычеркнуть из истории, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.06.2022

Россию хотят вычеркнуть из истории, заявила Матвиенко

Сейчас предпринимается попытка вычеркнуть Россию из исторической памяти человечества, сокрушить российский культурный код, но правда истории на нашей стороне,... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T20:25

2022-06-06T20:25

2022-06-06T21:49

сша

россия

ялта

валентина матвиенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg

ЯЛТА, 6 июн - РИА Новости. Сейчас предпринимается попытка вычеркнуть Россию из исторической памяти человечества, сокрушить российский культурный код, но правда истории на нашей стороне, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко."Фестиваль ("Великое русское слово" - ред.) проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на нашу страну. В повестке США и их союзников - разрушение России, разрушение политическое, экономическое, социальное, духовное и даже больше - предпринимается попытка вычеркнуть нашу страну из исторической памяти человечества, а для этого - сокрушить российский культурный код, основу нашей национальной и исторической идентичности. Именно эту задачу призвана решить культура отмены, человеконенавистнический, расистский по своей сути проект. Запрещают русскую классику, изгоняют певцов, дирижеров, режиссеров - за убеждения, взгляды и просто потому что они говорят по-русски", - говорится в приветствии Матвиенко, которое было озвучено на открытии фестиваля "Великое русское слово" в Ялте.Она уверена, что "справедливость, добро, правда истории на нашей стороне"."Бесспорно, отменить русскую культуру невозможно, потому что она уже давно стала полноценной составляющей мировой культуры, причем самой одухотворенной ее частью. Убрать русское наследие из мировой культуры - значит фактически лишить ее души, света, тепла. Голоса протеста против культуры отмены уже слышны, я абсолютна уверена, что они будут звучать с каждым днем все больше", - заключила Матвиенко.

https://ria.ru/20220604/evropa-1793049021.html

сша

россия

ялта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, ялта, валентина матвиенко