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Зеленский боится убийства спецслужбами Запада, заявил экс-депутат Рады

Зеленский боится убийства спецслужбами Запада, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 06.06.2022

Зеленский боится убийства спецслужбами Запада, заявил экс-депутат Рады

Президент Украины Владимир Зеленский усилил меры личной безопасности из-за опасения покушения со стороны спецслужб Запада или командования ВСУ, заявил в... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T01:30

2022-06-06T01:30

2022-06-06T01:30

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

илья кива

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский усилил меры личной безопасности из-за опасения покушения со стороны спецслужб Запада или командования ВСУ, заявил в Telegram-канале экс-депутат Рады Илья Кива.Он указал, что командование ВСУ недовольно неэффективным руководством боевыми действиями со стороны Зеленского, чьи указания приводят к потерям среди личного состава и поражению украинских войск на поле боя.Кроме того, по утверждению экс-парламентария, претензии к лидеру бывшей советской республики возникли и у западных стран."Также Зеленский опасается ликвидации со стороны спецслужб стран союзников, которые начали говорить о провале и проигрыше Украины", — заявил Кива.Он добавил, что страны Запада стали приходить к мнению, что в их интересах закончить вооруженное противостояние на территории бывшей советской республики, а физическое устранение Зеленского станет самым быстрым средством для такого развития событий.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель —"защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/psikhika-1793210877.html

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793272525.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, донбасс, владимир зеленский, илья кива, сша, евросоюз