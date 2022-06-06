Рейтинг@Mail.ru
Зеленский боится убийства спецслужбами Запада, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/likvidatsiya-1793341628.html
Зеленский боится убийства спецслужбами Запада, заявил экс-депутат Рады
Зеленский боится убийства спецслужбами Запада, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 06.06.2022
Зеленский боится убийства спецслужбами Запада, заявил экс-депутат Рады
Президент Украины Владимир Зеленский усилил меры личной безопасности из-за опасения покушения со стороны спецслужб Запада или командования ВСУ, заявил в... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T01:30
2022-06-06T01:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
донбасс
владимир зеленский
илья кива
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779601996_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_258d647e43da4acf1eb9ea4f9e2669d0.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский усилил меры личной безопасности из-за опасения покушения со стороны спецслужб Запада или командования ВСУ, заявил в Telegram-канале экс-депутат Рады Илья Кива.Он указал, что командование ВСУ недовольно неэффективным руководством боевыми действиями со стороны Зеленского, чьи указания приводят к потерям среди личного состава и поражению украинских войск на поле боя.Кроме того, по утверждению экс-парламентария, претензии к лидеру бывшей советской республики возникли и у западных стран."Также Зеленский опасается ликвидации со стороны спецслужб стран союзников, которые начали говорить о провале и проигрыше Украины", — заявил Кива.Он добавил, что страны Запада стали приходить к мнению, что в их интересах закончить вооруженное противостояние на территории бывшей советской республики, а физическое устранение Зеленского станет самым быстрым средством для такого развития событий.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель —"защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220605/psikhika-1793210877.html
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793272525.html
украина
россия
донбасс
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779601996_149:0:2844:2021_1920x0_80_0_0_2127ff7d0b40488cb95f0326f0549d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, донбасс, владимир зеленский, илья кива, сша, евросоюз
01:30 06.06.2022
 
Зеленский боится убийства спецслужбами Запада, заявил экс-депутат Рады

Экс-депутат Рады Кива: Зеленский усилил охрану из-за страха ликвидации спецслужбами Запада

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский усилил меры личной безопасности из-за опасения покушения со стороны спецслужб Запада или командования ВСУ, заявил в Telegram-канале экс-депутат Рады Илья Кива.
"Зеленский вчера поставил задачу усилить личную охрану, боясь <…> покушения украинских военных", — написал политик.
Он указал, что командование ВСУ недовольно неэффективным руководством боевыми действиями со стороны Зеленского, чьи указания приводят к потерям среди личного состава и поражению украинских войск на поле боя.
Кроме того, по утверждению экс-парламентария, претензии к лидеру бывшей советской республики возникли и у западных стран.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
Вчера, 01:39Специальная военная операция на Украине
Спикер парламента Венгрии заявил о психических проблемах у Зеленского
"Также Зеленский опасается ликвидации со стороны спецслужб стран союзников, которые начали говорить о провале и проигрыше Украины", — заявил Кива.
Он добавил, что страны Запада стали приходить к мнению, что в их интересах закончить вооруженное противостояние на территории бывшей советской республики, а физическое устранение Зеленского станет самым быстрым средством для такого развития событий.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель —"защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
Вчера, 14:05
"Худший лидер в истории". В сети высмеяли Зеленского после слов о России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныДонбассВладимир ЗеленскийИлья КиваСШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала