https://ria.ru/20220606/lavrov-1793556085.html
МИД Болгарии заявил, что уведомил Россию об отказе пропустить Лаврова
МИД Болгарии заявил, что уведомил Россию об отказе пропустить Лаврова - РИА Новости, 06.06.2022
МИД Болгарии заявил, что уведомил Россию об отказе пропустить Лаврова
Власти Болгарии еще 1 июня проинформировали российскую сторону, что не пропустят министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова через воздушное пространство своей... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T18:07
2022-06-06T18:07
2022-06-06T18:07
в мире
сергей лавров
россия
болгария
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_c1f98ddb29ef0a4f9d49d5a5853fbe3c.jpg
МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Власти Болгарии еще 1 июня проинформировали российскую сторону, что не пропустят министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова через воздушное пространство своей страны на пути в Белград, заявил болгарский МИД.Как сообщили в ведомстве сотруднику Болгарского национального радио (БНР), это решение было принято в соответствии с санкциями Евросоюза против Москвы.По данным сербской газеты "Вечерне Новости", руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу. Он назвал немыслимой и возмутительной ситуацию вокруг его визита и добавил, что РФ не планирует ответных мер за сорванный визит.
https://ria.ru/20220606/lavrov-1793463836.html
https://ria.ru/20220606/serbiya-1793488026.html
россия
болгария
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e1bd3f7b5c2ce9d264caeaae6459c0bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, болгария, москва
МИД Болгарии заявил, что уведомил Россию об отказе пропустить Лаврова
МИД Болгарии заявил, что уведомил Россию об отказе пропустить борт Сергея Лаврова 1 июня