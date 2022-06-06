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МИД Болгарии заявил, что уведомил Россию об отказе пропустить Лаврова - РИА Новости, 06.06.2022
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МИД Болгарии заявил, что уведомил Россию об отказе пропустить Лаврова
МИД Болгарии заявил, что уведомил Россию об отказе пропустить Лаврова - РИА Новости, 06.06.2022
МИД Болгарии заявил, что уведомил Россию об отказе пропустить Лаврова
Власти Болгарии еще 1 июня проинформировали российскую сторону, что не пропустят министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова через воздушное пространство своей... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T18:07
2022-06-06T18:07
в мире
сергей лавров
россия
болгария
москва
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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Власти Болгарии еще 1 июня проинформировали российскую сторону, что не пропустят министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова через воздушное пространство своей страны на пути в Белград, заявил болгарский МИД.Как сообщили в ведомстве сотруднику Болгарского национального радио (БНР), это решение было принято в соответствии с санкциями Евросоюза против Москвы.По данным сербской газеты "Вечерне Новости", руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу. Он назвал немыслимой и возмутительной ситуацию вокруг его визита и добавил, что РФ не планирует ответных мер за сорванный визит.
https://ria.ru/20220606/lavrov-1793463836.html
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в мире, сергей лавров, россия, болгария, москва
18:07 06.06.2022
 
МИД Болгарии заявил, что уведомил Россию об отказе пропустить Лаврова

МИД Болгарии заявил, что уведомил Россию об отказе пропустить борт Сергея Лаврова 1 июня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Власти Болгарии еще 1 июня проинформировали российскую сторону, что не пропустят министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова через воздушное пространство своей страны на пути в Белград, заявил болгарский МИД.
Как сообщили в ведомстве сотруднику Болгарского национального радио (БНР), это решение было принято в соответствии с санкциями Евросоюза против Москвы.
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 14:02
В СФ предложили прекратить поставки газа странам, не пустившим борт Лаврова
По данным сербской газеты "Вечерне Новости", руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу. Он назвал немыслимой и возмутительной ситуацию вокруг его визита и добавил, что РФ не планирует ответных мер за сорванный визит.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 14:58
Вучич высказал неудовольствие из-за сорванного визита Лаврова
 
В миреСергей ЛавровРоссияБолгарияМосква
 
 
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