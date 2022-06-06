https://ria.ru/20220606/lavrov-1793556085.html

МИД Болгарии заявил, что уведомил Россию об отказе пропустить Лаврова

МИД Болгарии заявил, что уведомил Россию об отказе пропустить Лаврова - РИА Новости, 06.06.2022

МИД Болгарии заявил, что уведомил Россию об отказе пропустить Лаврова

Власти Болгарии еще 1 июня проинформировали российскую сторону, что не пропустят министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова через воздушное пространство своей... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T18:07

2022-06-06T18:07

2022-06-06T18:07

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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Власти Болгарии еще 1 июня проинформировали российскую сторону, что не пропустят министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова через воздушное пространство своей страны на пути в Белград, заявил болгарский МИД.Как сообщили в ведомстве сотруднику Болгарского национального радио (БНР), это решение было принято в соответствии с санкциями Евросоюза против Москвы.По данным сербской газеты "Вечерне Новости", руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу. Он назвал немыслимой и возмутительной ситуацию вокруг его визита и добавил, что РФ не планирует ответных мер за сорванный визит.

https://ria.ru/20220606/lavrov-1793463836.html

https://ria.ru/20220606/serbiya-1793488026.html

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в мире, сергей лавров, россия, болгария, москва