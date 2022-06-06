https://ria.ru/20220606/lavrov-1793461951.html

Лавров отверг предположения о попытках опередить Шольца с визитом в Сербию

Лавров отверг предположения о попытках опередить Шольца с визитом в Сербию - РИА Новости, 06.06.2022

Лавров отверг предположения о попытках опередить Шольца с визитом в Сербию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг предположения о попытках опередить канцлера ФРГ Олафа Шольца с визитом в Сербию. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:00

2022-06-06T14:00

2022-06-06T14:00

в мире

олаф шольц

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг предположения о попытках опередить канцлера ФРГ Олафа Шольца с визитом в Сербию."(В СМИ - ред.) обсуждалась такая версия, что Лавров сейчас в Сербии один из самых нежелательных гостей, потому что он решил опередить (канцлера Германии) Олафа Шольца, который собирается на Балканы буквально на этих днях, и Шольц якобы был очень недоволен и даже обижен тем, что Сербия решилась на такой шаг", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции."Я оставляю на совести тех аналитиков, которые подобного рода вещи пишут, считаю, что это унизительно не только для тех людей, которых они описывают и чью реакцию они пытаются предсказать, это унизительно прежде всего для самих СМИ, которые в подобного рода упражнениях пытаются найти дополнительных читателей или зрителей", - добавил министр.Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.

https://ria.ru/20220606/lavrov-1793458374.html

https://ria.ru/20220606/lavrov-1793454151.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, олаф шольц, россия, сербия, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров