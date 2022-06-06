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Лавров отверг предположения о попытках опередить Шольца с визитом в Сербию - РИА Новости, 06.06.2022
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Лавров отверг предположения о попытках опередить Шольца с визитом в Сербию
Лавров отверг предположения о попытках опередить Шольца с визитом в Сербию - РИА Новости, 06.06.2022
Лавров отверг предположения о попытках опередить Шольца с визитом в Сербию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг предположения о попытках опередить канцлера ФРГ Олафа Шольца с визитом в Сербию. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:00
2022-06-06T14:00
в мире
олаф шольц
россия
сербия
германия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг предположения о попытках опередить канцлера ФРГ Олафа Шольца с визитом в Сербию."(В СМИ - ред.) обсуждалась такая версия, что Лавров сейчас в Сербии один из самых нежелательных гостей, потому что он решил опередить (канцлера Германии) Олафа Шольца, который собирается на Балканы буквально на этих днях, и Шольц якобы был очень недоволен и даже обижен тем, что Сербия решилась на такой шаг", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции."Я оставляю на совести тех аналитиков, которые подобного рода вещи пишут, считаю, что это унизительно не только для тех людей, которых они описывают и чью реакцию они пытаются предсказать, это унизительно прежде всего для самих СМИ, которые в подобного рода упражнениях пытаются найти дополнительных читателей или зрителей", - добавил министр.Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.
https://ria.ru/20220606/lavrov-1793458374.html
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Владимир Лаврентьев
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в мире, олаф шольц, россия, сербия, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
14:00 06.06.2022
 
Лавров отверг предположения о попытках опередить Шольца с визитом в Сербию

Лавров отверг предположения, что пытался опередить канцлера ФРГ Шольца с визитом в Сербию

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг предположения о попытках опередить канцлера ФРГ Олафа Шольца с визитом в Сербию.
"(В СМИ - ред.) обсуждалась такая версия, что Лавров сейчас в Сербии один из самых нежелательных гостей, потому что он решил опередить (канцлера Германии) Олафа Шольца, который собирается на Балканы буквально на этих днях, и Шольц якобы был очень недоволен и даже обижен тем, что Сербия решилась на такой шаг", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 13:52
Лавров заявил, что Запад боится правды
"Я оставляю на совести тех аналитиков, которые подобного рода вещи пишут, считаю, что это унизительно не только для тех людей, которых они описывают и чью реакцию они пытаются предсказать, это унизительно прежде всего для самих СМИ, которые в подобного рода упражнениях пытаются найти дополнительных читателей или зрителей", - добавил министр.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".
Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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В миреОлаф ШольцРоссияСербияГерманияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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