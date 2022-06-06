https://ria.ru/20220606/lavrov-1793424179.html

Посол в Сербии оповестил Вучича, что визит Лаврова откладывается

Посол в Сербии оповестил Вучича, что визит Лаврова откладывается - РИА Новости, 06.06.2022

Посол в Сербии оповестил Вучича, что визит Лаврова откладывается

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко оповестил президента страны Александра Вучича, что намеченный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:22

2022-06-06T12:22

2022-06-06T12:39

в мире

сергей лавров

россия

белград (город)

сербия

александр вучич

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр боцан-харченко

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БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко оповестил президента страны Александра Вучича, что намеченный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград откладывается, об этом сербский президент написал в Instagram*."Посол РФ (Александр) Боцан-Харченко сообщил мне о причинах, которые воспрепятствовали приезду министра Лаврова в Белград и принес документы, которые это подтверждают", - написал сербский лидер и добавил, что больше расскажет в эфире национального телевидения в 19.30 (20.30 мск).Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220606/kosachev-1793372888.html

https://ria.ru/20220605/lavrov-1793337695.html

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белград (город)

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сергей лавров, россия, белград (город), сербия, александр вучич, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр боцан-харченко