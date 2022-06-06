Более 500 мигрантов прибыли за сутки на итальянскую Лампедузу, сообщили СМИ
Издание la Sicilia: более 500 мигрантов прибыли за сутки на итальянскую Лампедузу
Пляж "Рэббит бич" на острове Лампедуза близ Сицилии. Архивное фото
РИМ, 6 июн – РИА Новости. Почти 300 мигрантов высадились за ночь на итальянском острове Лампедуза, в общей сложности за сутки туда прибыли 566 человек, сообщает местное издание la Sicilia.
Росту притока мигрантов, пересекающих пролив между Сицилией и африканским побережьем, способствовали благоприятные метеоусловия и гладкое море. На одной из лодок длиной 11 метров сотрудники порта Лампедузы обнаружили 73 человек. Их перехватили в нескольких милях от побережья. В другом случае до острова самостоятельно добрались 57 мигрантов, которых уже на суше заблокировали сотрудники Фингвардии.
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Все прибывшие мигранты направлены в центр по приему, где находятся 880 человек. Ранее местные СМИ в аналогичных обстоятельствах сообщали, что он рассчитан на 250 человек.
Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января по 3 июня в страну морским путем прибыли 20 тысяч мигрантов. В 2021 году за аналогичный период времени этот показатель составил почти 15 тысячи человек. В общей сложности за минувший год в страну морским путем прибыли 67,5 тысяч мигрантов. За 2020 год на берегах Италии высадились 34 тысячи человек.
Бывший глава МВД страны, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини в понедельник предупредил о "разрушительном лете" в плане прибытия мигрантов в Италии. По его словам, дефицит зерна из-за ситуации на Украине и рост бедности приведет к тому, что на север из Африки двинутся 500 миллионов человек.