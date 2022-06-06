https://ria.ru/20220606/lampeduza-1793471384.html

Более 500 мигрантов прибыли за сутки на итальянскую Лампедузу, сообщили СМИ

Более 500 мигрантов прибыли за сутки на итальянскую Лампедузу, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.06.2022

Более 500 мигрантов прибыли за сутки на итальянскую Лампедузу, сообщили СМИ

Почти 300 мигрантов высадились за ночь на итальянском острове Лампедуза, в общей сложности за сутки туда прибыли 566 человек, сообщает местное издание la... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:21

2022-06-06T14:21

2022-06-06T14:21

в мире

маттео сальвини

лампедуза

италия

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РИМ, 6 июн – РИА Новости. Почти 300 мигрантов высадились за ночь на итальянском острове Лампедуза, в общей сложности за сутки туда прибыли 566 человек, сообщает местное издание la Sicilia.Росту притока мигрантов, пересекающих пролив между Сицилией и африканским побережьем, способствовали благоприятные метеоусловия и гладкое море. На одной из лодок длиной 11 метров сотрудники порта Лампедузы обнаружили 73 человек. Их перехватили в нескольких милях от побережья. В другом случае до острова самостоятельно добрались 57 мигрантов, которых уже на суше заблокировали сотрудники Фингвардии.Все прибывшие мигранты направлены в центр по приему, где находятся 880 человек. Ранее местные СМИ в аналогичных обстоятельствах сообщали, что он рассчитан на 250 человек.Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января по 3 июня в страну морским путем прибыли 20 тысяч мигрантов. В 2021 году за аналогичный период времени этот показатель составил почти 15 тысячи человек. В общей сложности за минувший год в страну морским путем прибыли 67,5 тысяч мигрантов. За 2020 год на берегах Италии высадились 34 тысячи человек.Бывший глава МВД страны, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини в понедельник предупредил о "разрушительном лете" в плане прибытия мигрантов в Италии. По его словам, дефицит зерна из-за ситуации на Украине и рост бедности приведет к тому, что на север из Африки двинутся 500 миллионов человек.

https://ria.ru/20220605/bezhentsy-1793154412.html

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

лампедуза

италия

сицилия

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в мире, маттео сальвини, лампедуза, италия, сицилия, мвд италии