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Мост, обстрелянный ВСУ в курском поселке, восстановят во вторник
Мост, обстрелянный ВСУ в курском поселке, восстановят во вторник - РИА Новости, 06.06.2022
Мост, обстрелянный ВСУ в курском поселке, восстановят во вторник
Мост через реку Сейм в посёлке Тёткино Курской области, который был повреждён в результате обстрела со стороны Украины, уже восстанавливают, завтра завершат... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:27
2022-06-06T17:27
2022-06-06T17:27
украина
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ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Мост через реку Сейм в посёлке Тёткино Курской области, который был повреждён в результате обстрела со стороны Украины, уже восстанавливают, завтра завершат работу, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.Посёлок Тёткино утром в очередной раз обстреляли со стороны Украины. Ранее губернатор сообщил, что был повреждён мост, двухэтажный дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки. Раненых и погибших среди населения нет."Сейчас в поселке Тёткино специалисты комитета ЖКХ определяют объемы ремонтных работ после утреннего обстрела со стороны Украины. Уже восстанавливают автомобильный мост через реку Сейм, завтра планируют всё завершить", — пишет Старовойт.Кроме того, губернатор сообщил, что повреждённый дом можно восстановить, а также пообещал оказать помощь жителям посёлка.
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html
https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html
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украина
Мост, обстрелянный ВСУ в курском поселке, восстановят во вторник
Старовойт: мост, обстрелянный ВСУ в курском поселке, восстановят во вторник