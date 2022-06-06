https://ria.ru/20220606/krasochnyyzabeg-1793440195.html

Не на скорость, а ради веселья: как прошел "Красочный забег" в Москве

Не на скорость, а ради веселья: как прошел "Красочный забег" в Москве - РИА Новости, 07.06.2022

Не на скорость, а ради веселья: как прошел "Красочный забег" в Москве

Вместо спортивной формы — разноцветные костюмы, блестки и парики, вместо бега на результат — селфи, танцы и ведра с краской. О том, как столичные "Лужники"... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-06T13:00

2022-06-06T13:00

2022-06-07T17:06

фото

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подарки

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вместо спортивной формы — разноцветные костюмы, блестки и парики, вместо бега на результат — селфи, танцы и ведра с краской. О том, как столичные "Лужники" превратились в площадку для проведения одного из самых ярких соревнований этого лета, — в фотоленте РИА Новости.

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