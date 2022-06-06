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Не на скорость, а ради веселья: как прошел "Красочный забег" в Москве - РИА Новости, 07.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220606/krasochnyyzabeg-1793440195.html
Не на скорость, а ради веселья: как прошел "Красочный забег" в Москве
Не на скорость, а ради веселья: как прошел "Красочный забег" в Москве - РИА Новости, 07.06.2022
Не на скорость, а ради веселья: как прошел "Красочный забег" в Москве
Вместо спортивной формы — разноцветные костюмы, блестки и парики, вместо бега на результат — селфи, танцы и ведра с краской. О том, как столичные "Лужники"... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-06T13:00
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фото
туризм
туризм
москва
соревнования
бег
подарки
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вместо спортивной формы — разноцветные костюмы, блестки и парики, вместо бега на результат — селфи, танцы и ведра с краской. О том, как столичные "Лужники" превратились в площадку для проведения одного из самых ярких соревнований этого лета, — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, туризм, москва, соревнования, бег, подарки
13:00 06.06.2022 (обновлено: 17:06 07.06.2022)
 
Не на скорость, а ради веселья: как прошел "Красочный забег" в Москве

Опубликованы яркие кадры с "Красочного забега" в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вместо спортивной формы — разноцветные костюмы, блестки и парики, вместо бега на результат — селфи, танцы и ведра с краской. О том, как столичные "Лужники" превратились в площадку для проведения одного из самых ярких соревнований этого лета, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В "Красочном забеге" вокруг Олимпийского комплекса приняли участие около пяти тысяч человек. Дождались: из-за пандемии мероприятие отменяли два года подряд.

Красочный забег в Лужниках
1 из 6

В "Красочном забеге" вокруг Олимпийского комплекса приняли участие около пяти тысяч человек. Дождались: из-за пандемии мероприятие отменяли два года подряд.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Необычные костюмы (в толпе можно было встретить супергероев, принцесс и викингов), яркие парики, блестки и ведра краски – к долгожданным соревнованиям бегуны основательно подготовились.

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
2 из 6

Необычные костюмы (в толпе можно было встретить супергероев, принцесс и викингов), яркие парики, блестки и ведра краски – к долгожданным соревнованиям бегуны основательно подготовились.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Главная задумка "Красочного забега" — показать, каким веселым может быть спорт. Дистанцию в пять километров разрешалось пройти даже пешком: личное время участников не замерялось. Можно было не думать о рекордах, дать себе возможность расслабиться, кинуть краской в незнакомца, потанцевать и сделать много селфи.

Участница красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
3 из 6

Главная задумка "Красочного забега" — показать, каким веселым может быть спорт. Дистанцию в пять километров разрешалось пройти даже пешком: личное время участников не замерялось. Можно было не думать о рекордах, дать себе возможность расслабиться, кинуть краской в незнакомца, потанцевать и сделать много селфи.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Но победителей все же выбрали — трех самых быстрых мужчин и трех женщин.

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
4 из 6

Но победителей все же выбрали — трех самых быстрых мужчин и трех женщин.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Бежать на результат, правда, было совсем непросто. Тяжелые костюмы, дождь, еще и краской обливают четыре раза за маршрут. Лучшее время в итоге показал Иван Панферов: 14 минут 30 секунд.

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
5 из 6

Бежать на результат, правда, было совсем непросто. Тяжелые костюмы, дождь, еще и краской обливают четыре раза за маршрут. Лучшее время в итоге показал Иван Панферов: 14 минут 30 секунд.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Но без подарков не остался никто. Самым быстрым вручили кубки с символикой забега и призы от организаторов, а всем остальным — памятные значки.

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
6 из 6

Но без подарков не остался никто. Самым быстрым вручили кубки с символикой забега и призы от организаторов, а всем остальным — памятные значки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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