Не на скорость, а ради веселья: как прошел "Красочный забег" в Москве

Опубликованы яркие кадры с "Красочного забега" в Москве
В "Красочном забеге" вокруг Олимпийского комплекса приняли участие около пяти тысяч человек. Дождались: из-за пандемии мероприятие отменяли два года подряд.
В "Красочном забеге" вокруг Олимпийского комплекса приняли участие около пяти тысяч человек. Дождались: из-за пандемии мероприятие отменяли два года подряд.
Необычные костюмы (в толпе можно было встретить супергероев, принцесс и викингов), яркие парики, блестки и ведра краски – к долгожданным соревнованиям бегуны основательно подготовились.
Необычные костюмы (в толпе можно было встретить супергероев, принцесс и викингов), яркие парики, блестки и ведра краски – к долгожданным соревнованиям бегуны основательно подготовились.
Главная задумка "Красочного забега" — показать, каким веселым может быть спорт. Дистанцию в пять километров разрешалось пройти даже пешком: личное время участников не замерялось. Можно было не думать о рекордах, дать себе возможность расслабиться, кинуть краской в незнакомца, потанцевать и сделать много селфи.
Главная задумка "Красочного забега" — показать, каким веселым может быть спорт. Дистанцию в пять километров разрешалось пройти даже пешком: личное время участников не замерялось. Можно было не думать о рекордах, дать себе возможность расслабиться, кинуть краской в незнакомца, потанцевать и сделать много селфи.
Но победителей все же выбрали — трех самых быстрых мужчин и трех женщин.
Но победителей все же выбрали — трех самых быстрых мужчин и трех женщин.
Бежать на результат, правда, было совсем непросто. Тяжелые костюмы, дождь, еще и краской обливают четыре раза за маршрут. Лучшее время в итоге показал Иван Панферов: 14 минут 30 секунд.
Бежать на результат, правда, было совсем непросто. Тяжелые костюмы, дождь, еще и краской обливают четыре раза за маршрут. Лучшее время в итоге показал Иван Панферов: 14 минут 30 секунд.
Но без подарков не остался никто. Самым быстрым вручили кубки с символикой забега и призы от организаторов, а всем остальным — памятные значки.
Но без подарков не остался никто. Самым быстрым вручили кубки с символикой забега и призы от организаторов, а всем остальным — памятные значки.