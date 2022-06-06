https://ria.ru/20220606/konditsionery-1793492836.html
Французов призвали не злоупотреблять использованием кондиционеров
Французов призвали не злоупотреблять использованием кондиционеров - РИА Новости, 06.06.2022
Французов призвали не злоупотреблять использованием кондиционеров
Министр экологических преобразований Франции Амели де Моншален призвала французов не злоупотреблять этим летом использованием кондиционеров в свете повышения... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:10
2022-06-06T15:10
2022-06-06T15:14
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ПАРИЖ, 6 июня - РИА Новости. Министр экологических преобразований Франции Амели де Моншален призвала французов не злоупотреблять этим летом использованием кондиционеров в свете повышения цен на электричество, а также в целях борьбы с климатическими изменениями."Я призываю французов к "энергетической трезвости". Наша цель - снизить на 40% наше энергопотребление к 2030 году. Этого можно добиться благодаря коллективному выбору. Я призываю французов не злоупотреблять использованием кондиционеров, не охлаждать чрезмерно дома, так как на это уходит много электроэнергии", - сказала министр в эфире телеканала LCI в ответ на вопрос о том, стоит ли французам летом ограничить использование кондиционеров.Цены на газ и электричество в Европе начали расти после начала военной спецоперации России на Украине 24 февраля и введения антироссийских санкций.
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15:10 06.06.2022 (обновлено: 15:14 06.06.2022)
Французов призвали не злоупотреблять использованием кондиционеров
Французский министр Моншален призвала жителей не злоупотреблять кондиционерами этим летом