https://ria.ru/20220606/konditsionery-1793492836.html

Французов призвали не злоупотреблять использованием кондиционеров

Французов призвали не злоупотреблять использованием кондиционеров - РИА Новости, 06.06.2022

Французов призвали не злоупотреблять использованием кондиционеров

Министр экологических преобразований Франции Амели де Моншален призвала французов не злоупотреблять этим летом использованием кондиционеров в свете повышения... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:10

2022-06-06T15:10

2022-06-06T15:14

в мире

россия

украина

европа

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg

ПАРИЖ, 6 июня - РИА Новости. Министр экологических преобразований Франции Амели де Моншален призвала французов не злоупотреблять этим летом использованием кондиционеров в свете повышения цен на электричество, а также в целях борьбы с климатическими изменениями."Я призываю французов к "энергетической трезвости". Наша цель - снизить на 40% наше энергопотребление к 2030 году. Этого можно добиться благодаря коллективному выбору. Я призываю французов не злоупотреблять использованием кондиционеров, не охлаждать чрезмерно дома, так как на это уходит много электроэнергии", - сказала министр в эфире телеканала LCI в ответ на вопрос о том, стоит ли французам летом ограничить использование кондиционеров.Цены на газ и электричество в Европе начали расти после начала военной спецоперации России на Украине 24 февраля и введения антироссийских санкций.

https://ria.ru/20220606/italiya-1793477909.html

россия

украина

европа

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, европа, франция