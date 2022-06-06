https://ria.ru/20220606/kirgiziya-1793377751.html

Россиянам предложили туры с прямым перелетом на зарубежный озерный курорт

Россиянам предложили туры с прямым перелетом на зарубежный озерный курорт - РИА Новости, 06.06.2022

Россиянам предложили туры с прямым перелетом на зарубежный озерный курорт

Туроператоры готовы предложить путешественникам пакетный отдых на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Киргизии, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:45

2022-06-06T13:45

2022-06-06T13:45

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иссык-куль (озеро)

киргизия

москва

аэрофлот

уральские авиалинии

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Туроператоры готовы предложить путешественникам пакетный отдых на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Киргизии, сообщает АТОР.Рейсов между Киргизией и Россией становится больше. К обширной полетной программе в Бишкек и Ош из Москвы и регионов добавились новые вылеты на курорт Иссык-Куль.С начала июня по маршруту Москва – Тамчы (аэропорт Иссык-Куля) рейсы на Airbus A321neo начала выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии", стоимость пререлета 9,5 тысячи рублей в одну сторону.С 16 июня на направлении начнет работать и авиакомпания "Аэрофлот". Регулярные рейсы на популярный курорт Киргизии будут выполняться с частотой два раза в неделю на самолетах Airbus A320. Стоимость авиабилетов аналогична.Иссык-Куль – уникальное бессточное высокогорное озеро, которое считается одним из самых чистых и глубоких на планете. Вода по богатству минерального состава во многом не уступает морской. До пандемии число туристов из России ежегодно росло.Самая теплая вода там в июле и августе, когда озеро прогревается до +23 градусов. Пляжи – песчаные. На берегах работают турбазы, мини-отели и санатории (с лечением).Еще в апреле на киргизское направление вышли сразу несколько федеральных российских туроператоров – "Интурист", Space Travel, BSI Group, PAC Group, а у "Русского Экспресса" туры по этой стране появились в ассортименте еще пять лет назад.Компании предлагают экскурсионные, экспедиционные путевки, специальные программы в горы Памира с легким трекингом и элементами гастротуризма.Есть и комбинированные программы с озером Иссык-Куль, и полноценные с отдыхом на озере.Например, клиенты туроператора "ВЕДИ Групп" могут поехать в лечебно-оздоровительный тур "Отдых на оз. Иссык-Куль". Стоимость – от 348 долларов на человека за десять ночей без перелета.Текущий спрос на отдых в Киргизии многие туроператоры называют "уверенным" и выражают оптимизм относительно выхода на направление "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний".В компании "Русский Экспресс" уже выставили в продажу туры на курорт Иссык-Куль с перелетом на "Уральских авиалиниях" (рейсы ежедневно) и "Аэрофлоте" (по четвергам и субботам).Купить путевку с перелетом из Москвы можно за 32,4 тысячи рублей на человека.Другие операторы, например, PAC Group, "Интурист", тоже уже рассчитывают пакетные туры на озеро Иссык-Куль на базе прямых перелетов.Для поездки в Киргизию виза не нужна, достаточно российского паспорта.

https://ria.ru/20220525/rzhd-1790642678.html

иссык-куль (озеро)

киргизия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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