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Россиянам предложили туры с прямым перелетом на зарубежный озерный курорт - РИА Новости, 06.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220606/kirgiziya-1793377751.html
Россиянам предложили туры с прямым перелетом на зарубежный озерный курорт
Россиянам предложили туры с прямым перелетом на зарубежный озерный курорт - РИА Новости, 06.06.2022
Россиянам предложили туры с прямым перелетом на зарубежный озерный курорт
Туроператоры готовы предложить путешественникам пакетный отдых на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Киргизии, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:45
2022-06-06T13:45
туризм
туризм
новости - туризм
иссык-куль (озеро)
киргизия
москва
аэрофлот
уральские авиалинии
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Туроператоры готовы предложить путешественникам пакетный отдых на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Киргизии, сообщает АТОР.Рейсов между Киргизией и Россией становится больше. К обширной полетной программе в Бишкек и Ош из Москвы и регионов добавились новые вылеты на курорт Иссык-Куль.С начала июня по маршруту Москва – Тамчы (аэропорт Иссык-Куля) рейсы на Airbus A321neo начала выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии", стоимость пререлета 9,5 тысячи рублей в одну сторону.С 16 июня на направлении начнет работать и авиакомпания "Аэрофлот". Регулярные рейсы на популярный курорт Киргизии будут выполняться с частотой два раза в неделю на самолетах Airbus A320. Стоимость авиабилетов аналогична.Иссык-Куль – уникальное бессточное высокогорное озеро, которое считается одним из самых чистых и глубоких на планете. Вода по богатству минерального состава во многом не уступает морской. До пандемии число туристов из России ежегодно росло.Самая теплая вода там в июле и августе, когда озеро прогревается до +23 градусов. Пляжи – песчаные. На берегах работают турбазы, мини-отели и санатории (с лечением).Еще в апреле на киргизское направление вышли сразу несколько федеральных российских туроператоров – "Интурист", Space Travel, BSI Group, PAC Group, а у "Русского Экспресса" туры по этой стране появились в ассортименте еще пять лет назад.Компании предлагают экскурсионные, экспедиционные путевки, специальные программы в горы Памира с легким трекингом и элементами гастротуризма.Есть и комбинированные программы с озером Иссык-Куль, и полноценные с отдыхом на озере.Например, клиенты туроператора "ВЕДИ Групп" могут поехать в лечебно-оздоровительный тур "Отдых на оз. Иссык-Куль". Стоимость – от 348 долларов на человека за десять ночей без перелета.Текущий спрос на отдых в Киргизии многие туроператоры называют "уверенным" и выражают оптимизм относительно выхода на направление "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний".В компании "Русский Экспресс" уже выставили в продажу туры на курорт Иссык-Куль с перелетом на "Уральских авиалиниях" (рейсы ежедневно) и "Аэрофлоте" (по четвергам и субботам).Купить путевку с перелетом из Москвы можно за 32,4 тысячи рублей на человека.Другие операторы, например, PAC Group, "Интурист", тоже уже рассчитывают пакетные туры на озеро Иссык-Куль на базе прямых перелетов.Для поездки в Киргизию виза не нужна, достаточно российского паспорта.
https://ria.ru/20220525/rzhd-1790642678.html
иссык-куль (озеро)
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туризм, новости - туризм, иссык-куль (озеро), киргизия, москва, аэрофлот, уральские авиалинии, интурист, airbus a321, airbus a320, куда можно лететь, туристы
13:45 06.06.2022
 
Россиянам предложили туры с прямым перелетом на зарубежный озерный курорт

Российские туроператоры предложили путевки с прямым перелетом на побережье Иссык-Куля

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на озере Иссык-Куль
Отдыхающие на озере Иссык-Куль - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Туроператоры готовы предложить путешественникам пакетный отдых на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Киргизии, сообщает АТОР.
Рейсов между Киргизией и Россией становится больше. К обширной полетной программе в Бишкек и Ош из Москвы и регионов добавились новые вылеты на курорт Иссык-Куль.
С начала июня по маршруту Москва – Тамчы (аэропорт Иссык-Куля) рейсы на Airbus A321neo начала выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии", стоимость пререлета 9,5 тысячи рублей в одну сторону.
С 16 июня на направлении начнет работать и авиакомпания "Аэрофлот". Регулярные рейсы на популярный курорт Киргизии будут выполняться с частотой два раза в неделю на самолетах Airbus A320. Стоимость авиабилетов аналогична.
Иссык-Куль – уникальное бессточное высокогорное озеро, которое считается одним из самых чистых и глубоких на планете. Вода по богатству минерального состава во многом не уступает морской. До пандемии число туристов из России ежегодно росло.
Самая теплая вода там в июле и августе, когда озеро прогревается до +23 градусов. Пляжи – песчаные. На берегах работают турбазы, мини-отели и санатории (с лечением).
Еще в апреле на киргизское направление вышли сразу несколько федеральных российских туроператоров – "Интурист", Space Travel, BSI Group, PAC Group, а у "Русского Экспресса" туры по этой стране появились в ассортименте еще пять лет назад.
Компании предлагают экскурсионные, экспедиционные путевки, специальные программы в горы Памира с легким трекингом и элементами гастротуризма.
Есть и комбинированные программы с озером Иссык-Куль, и полноценные с отдыхом на озере.
Например, клиенты туроператора "ВЕДИ Групп" могут поехать в лечебно-оздоровительный тур "Отдых на оз. Иссык-Куль". Стоимость – от 348 долларов на человека за десять ночей без перелета.
Текущий спрос на отдых в Киргизии многие туроператоры называют "уверенным" и выражают оптимизм относительно выхода на направление "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний".
В компании "Русский Экспресс" уже выставили в продажу туры на курорт Иссык-Куль с перелетом на "Уральских авиалиниях" (рейсы ежедневно) и "Аэрофлоте" (по четвергам и субботам).
Купить путевку с перелетом из Москвы можно за 32,4 тысячи рублей на человека.
Другие операторы, например, PAC Group, "Интурист", тоже уже рассчитывают пакетные туры на озеро Иссык-Куль на базе прямых перелетов.
Для поездки в Киргизию виза не нужна, достаточно российского паспорта.
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 15:35Туризм
РЖД возобновит железнодорожное сообщение с Киргизией
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмИссык-Куль (озеро)КиргизияМоскваАэрофлотУральские авиалинииИнтуристAirbus A321Airbus A320куда можно лететьтуристы
 
 
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