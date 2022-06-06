https://ria.ru/20220606/kiberslezhka-1793607855.html

В кабинете офицера СБУ в Мариуполе нашли блокнот с кодами для киберслежки

В кабинете офицера СБУ в Мариуполе нашли блокнот с кодами для киберслежки - РИА Новости, 06.06.2022

В кабинете офицера СБУ в Мариуполе нашли блокнот с кодами для киберслежки

В кабинете кадрового офицера Службы безопасности Украины в Мариуполе обнаружен ежедневник с IP-адресами, номерами сим-карт, кодам IMEI и номерами телефонов,... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T21:57

2022-06-06T21:57

2022-06-06T22:02

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

украина

служба безопасности украины

apple

zte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17919/51/179195180_0:26:501:307_1920x0_80_0_0_b580123f161d27132879c7abf935121d.jpg

МАРИУПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. В кабинете кадрового офицера Службы безопасности Украины в Мариуполе обнаружен ежедневник с IP-адресами, номерами сим-карт, кодам IMEI и номерами телефонов, записи велись на русском языке, передает корреспондент РИА НовостиЕжедневник отпечатан в Центральной избирательной комиссии Украины, но заполнялся работником СБУ от руки.Часть листов ежедневника уничтожена его хозяином при бегстве, однако на оставшихся страницах им было записано множество кодов. Среди них есть IP-адреса, привязанные к различным областям Украины, например к Запорожской. Кроме того, в ежедневнике записаны коды IMEI, соответствующие отдельным моделям телефонов. Они рассортированы по брендам - Redmi, Apple, ZTE. Отдельно указаны конкретные номера сим-карт и номера телефонов, которым соответствуют различные коды.Данная информация могла быть использована СБУ для бесконтактной круглосуточной слежки за населением различных областей Украины, а также для получения доступа к личным данным и переписке абонентов.Еженедельник принадлежал офицеру СБУ в звании капитана и велся полностью на русском языке.

https://ria.ru/20220606/spetsoperatsiya-1793405462.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, украина, служба безопасности украины, apple, zte