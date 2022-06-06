https://ria.ru/20220606/kiberslezhka-1793607855.html
В кабинете офицера СБУ в Мариуполе нашли блокнот с кодами для киберслежки
В кабинете офицера СБУ в Мариуполе нашли блокнот с кодами для киберслежки - РИА Новости, 06.06.2022
В кабинете офицера СБУ в Мариуполе нашли блокнот с кодами для киберслежки
В кабинете кадрового офицера Службы безопасности Украины в Мариуполе обнаружен ежедневник с IP-адресами, номерами сим-карт, кодам IMEI и номерами телефонов,... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T21:57
2022-06-06T21:57
2022-06-06T22:02
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zte
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МАРИУПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. В кабинете кадрового офицера Службы безопасности Украины в Мариуполе обнаружен ежедневник с IP-адресами, номерами сим-карт, кодам IMEI и номерами телефонов, записи велись на русском языке, передает корреспондент РИА НовостиЕжедневник отпечатан в Центральной избирательной комиссии Украины, но заполнялся работником СБУ от руки.Часть листов ежедневника уничтожена его хозяином при бегстве, однако на оставшихся страницах им было записано множество кодов. Среди них есть IP-адреса, привязанные к различным областям Украины, например к Запорожской. Кроме того, в ежедневнике записаны коды IMEI, соответствующие отдельным моделям телефонов. Они рассортированы по брендам - Redmi, Apple, ZTE. Отдельно указаны конкретные номера сим-карт и номера телефонов, которым соответствуют различные коды.Данная информация могла быть использована СБУ для бесконтактной круглосуточной слежки за населением различных областей Украины, а также для получения доступа к личным данным и переписке абонентов.Еженедельник принадлежал офицеру СБУ в звании капитана и велся полностью на русском языке.
https://ria.ru/20220606/spetsoperatsiya-1793405462.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, технологии, украина, служба безопасности украины, apple, zte
21:57 06.06.2022 (обновлено: 22:02 06.06.2022)
В кабинете офицера СБУ в Мариуполе нашли блокнот с кодами для киберслежки
В кабинете офицера СБУ в Мариуполе нашли ежедневник с кодами для киберслежки