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В кабинете офицера СБУ в Мариуполе нашли блокнот с кодами для киберслежки - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/kiberslezhka-1793607855.html
В кабинете офицера СБУ в Мариуполе нашли блокнот с кодами для киберслежки
В кабинете офицера СБУ в Мариуполе нашли блокнот с кодами для киберслежки - РИА Новости, 06.06.2022
В кабинете офицера СБУ в Мариуполе нашли блокнот с кодами для киберслежки
В кабинете кадрового офицера Службы безопасности Украины в Мариуполе обнаружен ежедневник с IP-адресами, номерами сим-карт, кодам IMEI и номерами телефонов,... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T21:57
2022-06-06T22:02
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
служба безопасности украины
apple
zte
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МАРИУПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. В кабинете кадрового офицера Службы безопасности Украины в Мариуполе обнаружен ежедневник с IP-адресами, номерами сим-карт, кодам IMEI и номерами телефонов, записи велись на русском языке, передает корреспондент РИА НовостиЕжедневник отпечатан в Центральной избирательной комиссии Украины, но заполнялся работником СБУ от руки.Часть листов ежедневника уничтожена его хозяином при бегстве, однако на оставшихся страницах им было записано множество кодов. Среди них есть IP-адреса, привязанные к различным областям Украины, например к Запорожской. Кроме того, в ежедневнике записаны коды IMEI, соответствующие отдельным моделям телефонов. Они рассортированы по брендам - Redmi, Apple, ZTE. Отдельно указаны конкретные номера сим-карт и номера телефонов, которым соответствуют различные коды.Данная информация могла быть использована СБУ для бесконтактной круглосуточной слежки за населением различных областей Украины, а также для получения доступа к личным данным и переписке абонентов.Еженедельник принадлежал офицеру СБУ в звании капитана и велся полностью на русском языке.
https://ria.ru/20220606/spetsoperatsiya-1793405462.html
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в мире, технологии, украина, служба безопасности украины, apple, zte
21:57 06.06.2022 (обновлено: 22:02 06.06.2022)
 
В кабинете офицера СБУ в Мариуполе нашли блокнот с кодами для киберслежки

В кабинете офицера СБУ в Мариуполе нашли ежедневник с кодами для киберслежки

© Flickr / Jacob BøtterЗапись
Запись - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Flickr / Jacob Bøtter
Запись. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. В кабинете кадрового офицера Службы безопасности Украины в Мариуполе обнаружен ежедневник с IP-адресами, номерами сим-карт, кодам IMEI и номерами телефонов, записи велись на русском языке, передает корреспондент РИА Новости
Ежедневник отпечатан в Центральной избирательной комиссии Украины, но заполнялся работником СБУ от руки.
Часть листов ежедневника уничтожена его хозяином при бегстве, однако на оставшихся страницах им было записано множество кодов. Среди них есть IP-адреса, привязанные к различным областям Украины, например к Запорожской. Кроме того, в ежедневнике записаны коды IMEI, соответствующие отдельным моделям телефонов. Они рассортированы по брендам - Redmi, Apple, ZTE. Отдельно указаны конкретные номера сим-карт и номера телефонов, которым соответствуют различные коды.
Данная информация могла быть использована СБУ для бесконтактной круглосуточной слежки за населением различных областей Украины, а также для получения доступа к личным данным и переписке абонентов.
Еженедельник принадлежал офицеру СБУ в звании капитана и велся полностью на русском языке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаСлужба безопасности УкраиныAppleZTE
 
 
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