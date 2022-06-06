https://ria.ru/20220606/kiberataki-1793501230.html

В МИД России пообещали дать отпор кибератакам со стороны США

В МИД России пообещали дать отпор кибератакам со стороны США - РИА Новости, 06.06.2022

В МИД России пообещали дать отпор кибератакам со стороны США

Украина при помощи США совершает кибератаки на критическую инфраструктуру РФ, если провокации продолжатся, ответ будет твердым и решительным, следует из... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:32

2022-06-06T15:32

2022-06-06T15:50

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украина при помощи США совершает кибератаки на критическую инфраструктуру РФ, если провокации продолжатся, ответ будет твердым и решительным, следует из заявления директора департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрея Крутских."Под прикрытием лозунгов в защиту демократии (США) развязали киберагрессию против России и ее союзников. Используют в качестве тарана "режим Зеленского" и созданную им "IТ-армию" для совершения компьютерных атак против нашей страны. Нападения с использованием ИКТ на объекты критической инфраструктуры в России постоянно увеличиваются", - заявляет Крутских."В подобных условиях не испытываем иллюзий насчет готовности администрации к здравым, прагматичным переговорам по МИБ (международной информационной безопасности - ред). Вместе с тем не рекомендуем Соединенным Штатам провоцировать Россию на ответные меры – отпор, безусловно, последует, будет твердым и решительным", - предостерегает он.По словам Крутских, итог такой "заварушки" может оказаться катастрофическим, ведь в прямом киберстолкновении государств не будет победителей.При этом Москва готова к выработке международно-правовых договоренностей со всеми государствами, которые трезво оценивают угрозу кибервойны, напомнил он."В противовес данному сценарию мы продолжаем настаивать на безальтернативноcти мирного использования ИКТ и предотвращения конфликтов в этой сфере. Готовы к выработке соответствующих международно-правовых договоренностей со всеми государствами, которые трезво оценивают угрозу кибервойны", - подчеркнули в МИД РФ.

https://ria.ru/20220520/putin-1789758085.html

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в мире, россия, украина, сша, кибератаки, москва