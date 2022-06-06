https://ria.ru/20220606/kiberataki-1793501230.html
В МИД России пообещали дать отпор кибератакам со стороны США
В МИД России пообещали дать отпор кибератакам со стороны США - РИА Новости, 06.06.2022
В МИД России пообещали дать отпор кибератакам со стороны США
Украина при помощи США совершает кибератаки на критическую инфраструктуру РФ, если провокации продолжатся, ответ будет твердым и решительным, следует из... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:32
2022-06-06T15:32
2022-06-06T15:50
в мире
россия
украина
сша
кибератаки
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153014/37/1530143765_148:0:2640:1402_1920x0_80_0_0_a95b30fd11ed9cf3a3ff4c0b6cb5a44a.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украина при помощи США совершает кибератаки на критическую инфраструктуру РФ, если провокации продолжатся, ответ будет твердым и решительным, следует из заявления директора департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрея Крутских."Под прикрытием лозунгов в защиту демократии (США) развязали киберагрессию против России и ее союзников. Используют в качестве тарана "режим Зеленского" и созданную им "IТ-армию" для совершения компьютерных атак против нашей страны. Нападения с использованием ИКТ на объекты критической инфраструктуры в России постоянно увеличиваются", - заявляет Крутских."В подобных условиях не испытываем иллюзий насчет готовности администрации к здравым, прагматичным переговорам по МИБ (международной информационной безопасности - ред). Вместе с тем не рекомендуем Соединенным Штатам провоцировать Россию на ответные меры – отпор, безусловно, последует, будет твердым и решительным", - предостерегает он.По словам Крутских, итог такой "заварушки" может оказаться катастрофическим, ведь в прямом киберстолкновении государств не будет победителей.При этом Москва готова к выработке международно-правовых договоренностей со всеми государствами, которые трезво оценивают угрозу кибервойны, напомнил он."В противовес данному сценарию мы продолжаем настаивать на безальтернативноcти мирного использования ИКТ и предотвращения конфликтов в этой сфере. Готовы к выработке соответствующих международно-правовых договоренностей со всеми государствами, которые трезво оценивают угрозу кибервойны", - подчеркнули в МИД РФ.
https://ria.ru/20220520/putin-1789758085.html
россия
украина
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153014/37/1530143765_655:0:2524:1402_1920x0_80_0_0_ab16fe30f91c0e3a1de752f7a4218505.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, кибератаки, москва
15:32 06.06.2022 (обновлено: 15:50 06.06.2022)
В МИД России пообещали дать отпор кибератакам со стороны США
МИД: Россия готова дать отпор на спровоцированные США кибератаки
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Украина при помощи США совершает кибератаки на критическую инфраструктуру РФ, если провокации продолжатся, ответ будет твердым и решительным, следует
из заявления директора департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрея Крутских.
"Под прикрытием лозунгов в защиту демократии (США
) развязали киберагрессию против России
и ее союзников. Используют в качестве тарана "режим Зеленского" и созданную им "IТ-армию" для совершения компьютерных атак против нашей страны. Нападения с использованием ИКТ на объекты критической инфраструктуры в России постоянно увеличиваются", - заявляет Крутских.
"В подобных условиях не испытываем иллюзий насчет готовности администрации к здравым, прагматичным переговорам по МИБ (международной информационной безопасности - ред). Вместе с тем не рекомендуем Соединенным Штатам провоцировать Россию на ответные меры – отпор, безусловно, последует, будет твердым и решительным", - предостерегает он.
По словам Крутских, итог такой "заварушки" может оказаться катастрофическим, ведь в прямом киберстолкновении государств не будет победителей.
При этом Москва
готова к выработке международно-правовых договоренностей со всеми государствами, которые трезво оценивают угрозу кибервойны, напомнил он.
"В противовес данному сценарию мы продолжаем настаивать на безальтернативноcти мирного использования ИКТ и предотвращения конфликтов в этой сфере. Готовы к выработке соответствующих международно-правовых договоренностей со всеми государствами, которые трезво оценивают угрозу кибервойны", - подчеркнули в МИД РФ.