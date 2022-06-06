https://ria.ru/20220606/khvorost-1793494698.html

Жителям Польши разрешили собирать хворост из-за эмбарго на уголь из России

Жителям Польши разрешили собирать хворост из-за эмбарго на уголь из России - РИА Новости, 06.06.2022

Жителям Польши разрешили собирать хворост из-за эмбарго на уголь из России

Жителям Польши разрешили собирать хворост в лесах, но только после обучения и за соответствующую плату, сообщил представитель Катовицкой региональной дирекции... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:13

2022-06-06T15:13

2022-06-06T17:57

в мире

польша

санкции в отношении россии

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758634788_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fcfdc658589372c4b0811f48fdb9ea80.jpg

ВАРШАВА, 6 июн — РИА Новости. Жителям Польши разрешили собирать хворост в лесах, но только после обучения и за соответствующую плату, сообщил представитель Катовицкой региональной дирекции Государственного лесничества Марек Мруз.После того как Варшава ввела эмбарго на импорт угля из России, в стране возник его дефицит, также наблюдается нехватка дров. По словам Мруза, граждане могут собирать в лесах только упавшие ветки, но отламывать их от деревьев запрещено, даже если они выглядят сухими. При этом толщина ветки не должна быть больше семи сантиметров.Он также уточнил, что желающие собирать хворост должны обратиться к лесничему для прохождения обучения. Им покажут местность, где по закону можно вырубать лес и собирать хворост, за что тем не менее придется заплатить. Лесничество предупредило, что самовольный сбор хвороста трактуется как кража и может наказываться штрафом. Также дело могут направить в суд.На прошлой неделе Европейский союз опубликовал шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220602/ugol-1792672643.html

https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786546776.html

https://ria.ru/20220606/benzin-1793445730.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, санкции в отношении россии, евросоюз