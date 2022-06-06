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Жителям Польши разрешили собирать хворост из-за эмбарго на уголь из России - РИА Новости, 06.06.2022
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Жителям Польши разрешили собирать хворост из-за эмбарго на уголь из России
Жителям Польши разрешили собирать хворост из-за эмбарго на уголь из России - РИА Новости, 06.06.2022
Жителям Польши разрешили собирать хворост из-за эмбарго на уголь из России
Жителям Польши разрешили собирать хворост в лесах, но только после обучения и за соответствующую плату, сообщил представитель Катовицкой региональной дирекции... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:13
2022-06-06T17:57
в мире
польша
санкции в отношении россии
евросоюз
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ВАРШАВА, 6 июн — РИА Новости. Жителям Польши разрешили собирать хворост в лесах, но только после обучения и за соответствующую плату, сообщил представитель Катовицкой региональной дирекции Государственного лесничества Марек Мруз.После того как Варшава ввела эмбарго на импорт угля из России, в стране возник его дефицит, также наблюдается нехватка дров. По словам Мруза, граждане могут собирать в лесах только упавшие ветки, но отламывать их от деревьев запрещено, даже если они выглядят сухими. При этом толщина ветки не должна быть больше семи сантиметров.Он также уточнил, что желающие собирать хворост должны обратиться к лесничему для прохождения обучения. Им покажут местность, где по закону можно вырубать лес и собирать хворост, за что тем не менее придется заплатить. Лесничество предупредило, что самовольный сбор хвороста трактуется как кража и может наказываться штрафом. Также дело могут направить в суд.На прошлой неделе Европейский союз опубликовал шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220602/ugol-1792672643.html
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в мире, польша, санкции в отношении россии, евросоюз
15:13 06.06.2022 (обновлено: 17:57 06.06.2022)
 
Жителям Польши разрешили собирать хворост из-за эмбарго на уголь из России

Жителям Польши разрешили собирать хворост в лесу из-за эмбарго на российский уголь

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМужчина несет хворост для костра
Мужчина несет хворост для костра - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Мужчина несет хворост для костра. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 июн — РИА Новости. Жителям Польши разрешили собирать хворост в лесах, но только после обучения и за соответствующую плату, сообщил представитель Катовицкой региональной дирекции Государственного лесничества Марек Мруз.
После того как Варшава ввела эмбарго на импорт угля из России, в стране возник его дефицит, также наблюдается нехватка дров.
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По словам Мруза, граждане могут собирать в лесах только упавшие ветки, но отламывать их от деревьев запрещено, даже если они выглядят сухими. При этом толщина ветки не должна быть больше семи сантиметров.
Он также уточнил, что желающие собирать хворост должны обратиться к лесничему для прохождения обучения. Им покажут местность, где по закону можно вырубать лес и собирать хворост, за что тем не менее придется заплатить.

"Собранный хворост нужно предъявить лесничему, который сделает измерения и выставит счет. Такса зависит от лесничества и составляет от семи до 30 злотых (примерно от 1,6 до семи долларов) за пространственный метр (около 0,25 кубометра)", — пояснил Мруз.

Лесничество предупредило, что самовольный сбор хвороста трактуется как кража и может наказываться штрафом. Также дело могут направить в суд.
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Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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