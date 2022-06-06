https://ria.ru/20220606/kharkov-1793528505.html

Росгвардейцы уничтожили шестерых боевиков "Кракена" в Харьковской области

Росгвардейцы уничтожили шестерых боевиков "Кракена" в Харьковской области - РИА Новости, 06.06.2022

Росгвардейцы уничтожили шестерых боевиков "Кракена" в Харьковской области

Спецназ Росгвардии уничтожил в Харьковской области шесть боевиков из националистического батальона "Кракен", один из участников группы взят в плен, сообщила... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:52

2022-06-06T16:52

2022-06-06T17:26

специальная военная операция на украине

харьковская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил в Харьковской области шесть боевиков из националистического батальона "Кракен", один из участников группы взят в плен, сообщила пресс-служба ведомства.Отмечается, что принадлежность группы к батальону "Кракен" удалось установить при осмотре места боестолкновения, изучении документов и средств сотовой связи. Это также подтвердил пленный диверсант.На прошлой неделе официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что российские самолеты поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, включая пункты управления украинских националистов из "Кракена" в районе Харькова.Ранее начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев рассказал, что боевики "Кракена", сформированного в основном из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды в Харьковской области. Они по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/mariupol-1793274372.html

https://ria.ru/20220606/pushki-1792948384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр