16:52 06.06.2022 (обновлено: 17:26 06.06.2022)
Росгвардейцы уничтожили шестерых боевиков "Кракена" в Харьковской области
Росгвардейцы уничтожили шестерых боевиков батальона "Кракен" в Харьковской области
Взятый в плен боевик из батальона "Кракен"
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил в Харьковской области шесть боевиков из националистического батальона "Кракен", один из участников группы взят в плен, сообщила пресс-служба ведомства.
"Спецназовцы Росгвардии организовали засаду в лесном массиве. Через некоторое время обнаружили разведывательно-диверсионную группу противника в составе семи человек. Используя эффект внезапности, росгвардейцы открыли огонь и уничтожили националистов", — говорится в заявлении.
Отмечается, что принадлежность группы к батальону "Кракен" удалось установить при осмотре места боестолкновения, изучении документов и средств сотовой связи. Это также подтвердил пленный диверсант.
На прошлой неделе официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что российские самолеты поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, включая пункты управления украинских националистов из "Кракена" в районе Харькова.
Ранее начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев рассказал, что боевики "Кракена", сформированного в основном из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды в Харьковской области. Они по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.