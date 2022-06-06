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Росгвардейцы уничтожили шестерых боевиков "Кракена" в Харьковской области - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/kharkov-1793528505.html
Росгвардейцы уничтожили шестерых боевиков "Кракена" в Харьковской области
Росгвардейцы уничтожили шестерых боевиков "Кракена" в Харьковской области - РИА Новости, 06.06.2022
Росгвардейцы уничтожили шестерых боевиков "Кракена" в Харьковской области
Спецназ Росгвардии уничтожил в Харьковской области шесть боевиков из националистического батальона "Кракен", один из участников группы взят в плен, сообщила... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:52
2022-06-06T17:26
специальная военная операция на украине
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил в Харьковской области шесть боевиков из националистического батальона "Кракен", один из участников группы взят в плен, сообщила пресс-служба ведомства.Отмечается, что принадлежность группы к батальону "Кракен" удалось установить при осмотре места боестолкновения, изучении документов и средств сотовой связи. Это также подтвердил пленный диверсант.На прошлой неделе официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что российские самолеты поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, включая пункты управления украинских националистов из "Кракена" в районе Харькова.Ранее начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев рассказал, что боевики "Кракена", сформированного в основном из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды в Харьковской области. Они по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220605/mariupol-1793274372.html
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харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
16:52 06.06.2022 (обновлено: 17:26 06.06.2022)
 
Росгвардейцы уничтожили шестерых боевиков "Кракена" в Харьковской области

Росгвардейцы уничтожили шестерых боевиков батальона "Кракен" в Харьковской области

© Фото : Пресс-служба Росгвардии Взятый в плен боевик из батальона "Кракен"
Взятый в плен боевик из батальона Кракен - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Фото : Пресс-служба Росгвардии
Взятый в плен боевик из батальона "Кракен"
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил в Харьковской области шесть боевиков из националистического батальона "Кракен", один из участников группы взят в плен, сообщила пресс-служба ведомства.
"Спецназовцы Росгвардии организовали засаду в лесном массиве. Через некоторое время обнаружили разведывательно-диверсионную группу противника в составе семи человек. Используя эффект внезапности, росгвардейцы открыли огонь и уничтожили националистов", — говорится в заявлении.
Отмечается, что принадлежность группы к батальону "Кракен" удалось установить при осмотре места боестолкновения, изучении документов и средств сотовой связи. Это также подтвердил пленный диверсант.
На прошлой неделе официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что российские самолеты поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, включая пункты управления украинских националистов из "Кракена" в районе Харькова.
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Ранее начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев рассказал, что боевики "Кракена", сформированного в основном из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды в Харьковской области. Они по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)В миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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