https://ria.ru/20220606/keshbek-1793410289.html

Названы самые популярные регионы России для отдыха с кешбэком в санаториях

Названы самые популярные регионы России для отдыха с кешбэком в санаториях - РИА Новости, 06.06.2022

Названы самые популярные регионы России для отдыха с кешбэком в санаториях

Портал бронирования российских здравниц представил рейтинг регионов по популярности отдыха по программе весеннего туристического кешбэка, сообщает Турстат со... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:46

2022-06-06T14:46

2022-06-06T14:46

туризм

туризм

новости - туризм

россия

краснодарский край

алтайский край

ставропольский край

туристы

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Портал бронирования российских здравниц представил рейтинг регионов по популярности отдыха по программе весеннего туристического кешбэка, сообщает Турстат со ссылкой на Санатории-России.рф.Краснодарский край занимает первое место по продажам туров. По сравнению с прошлым годом спрос на отдых на Кубани вырос на восемь процентов.По данным портала, в первую тройку также входят курорты Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье и Алтайский край.Среди городов впереди Сочи, Кисловодск, Ессентуки, Анапа и Пятигорск.По словам основателя портала Евгения Терентьева, программа туристического кешбэка показала свою эффективность в стимулирование спроса на внутренние поездки по стране.В программе туристического кешбэка участвуют все без исключения субъекты России и поездки от двух ночей. Оплачиваются туры картами "Мир" - на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости поездки, максимально 20 тысяч рублей. Количество путевок на одного человека в рамках программы не ограничено.

https://ria.ru/20220517/keshbek-1788958546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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