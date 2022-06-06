Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные регионы России для отдыха с кешбэком в санаториях - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220606/keshbek-1793410289.html
Названы самые популярные регионы России для отдыха с кешбэком в санаториях
Названы самые популярные регионы России для отдыха с кешбэком в санаториях - РИА Новости, 06.06.2022
Названы самые популярные регионы России для отдыха с кешбэком в санаториях
Портал бронирования российских здравниц представил рейтинг регионов по популярности отдыха по программе весеннего туристического кешбэка, сообщает Турстат со... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:46
2022-06-06T14:46
туризм
туризм
новости - туризм
россия
краснодарский край
алтайский край
ставропольский край
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1763016172_0:67:2001:1192_1920x0_80_0_0_849044df1ac38d35469fcee7964bdcae.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Портал бронирования российских здравниц представил рейтинг регионов по популярности отдыха по программе весеннего туристического кешбэка, сообщает Турстат со ссылкой на Санатории-России.рф.Краснодарский край занимает первое место по продажам туров. По сравнению с прошлым годом спрос на отдых на Кубани вырос на восемь процентов.По данным портала, в первую тройку также входят курорты Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье и Алтайский край.Среди городов впереди Сочи, Кисловодск, Ессентуки, Анапа и Пятигорск.По словам основателя портала Евгения Терентьева, программа туристического кешбэка показала свою эффективность в стимулирование спроса на внутренние поездки по стране.В программе туристического кешбэка участвуют все без исключения субъекты России и поездки от двух ночей. Оплачиваются туры картами "Мир" - на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости поездки, максимально 20 тысяч рублей. Количество путевок на одного человека в рамках программы не ограничено.
https://ria.ru/20220517/keshbek-1788958546.html
россия
краснодарский край
алтайский край
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1763016172_0:0:1775:1331_1920x0_80_0_0_f46f5fd027382753e2f38255ffd7ac77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, россия, краснодарский край, алтайский край, ставропольский край, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
14:46 06.06.2022
 
Названы самые популярные регионы России для отдыха с кешбэком в санаториях

Здравницы Краснодарского края и Северного Кавказа лидируют по программе кешбэка

© РИА Новости / Артур ЛебедевСанаторий "Знание" в Сочи 360
Санаторий Знание в Сочи 360 - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Портал бронирования российских здравниц представил рейтинг регионов по популярности отдыха по программе весеннего туристического кешбэка, сообщает Турстат со ссылкой на Санатории-России.рф.
Краснодарский край занимает первое место по продажам туров. По сравнению с прошлым годом спрос на отдых на Кубани вырос на восемь процентов.
По данным портала, в первую тройку также входят курорты Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье и Алтайский край.
Среди городов впереди Сочи, Кисловодск, Ессентуки, Анапа и Пятигорск.
По словам основателя портала Евгения Терентьева, программа туристического кешбэка показала свою эффективность в стимулирование спроса на внутренние поездки по стране.
В программе туристического кешбэка участвуют все без исключения субъекты России и поездки от двух ночей. Оплачиваются туры картами "Мир" - на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости поездки, максимально 20 тысяч рублей. Количество путевок на одного человека в рамках программы не ограничено.
Туристы на горе Опук - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 10:48Туризм
Новый этап туристического кешбэка в России запустят 1 октября
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияКраснодарский крайАлтайский крайСтавропольский крайтуристыкуда поехатькуда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала