https://ria.ru/20220606/keshbek-1793410289.html
Названы самые популярные регионы России для отдыха с кешбэком в санаториях
Названы самые популярные регионы России для отдыха с кешбэком в санаториях - РИА Новости, 06.06.2022
Названы самые популярные регионы России для отдыха с кешбэком в санаториях
Портал бронирования российских здравниц представил рейтинг регионов по популярности отдыха по программе весеннего туристического кешбэка, сообщает Турстат со... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:46
2022-06-06T14:46
2022-06-06T14:46
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Портал бронирования российских здравниц представил рейтинг регионов по популярности отдыха по программе весеннего туристического кешбэка, сообщает Турстат со ссылкой на Санатории-России.рф.Краснодарский край занимает первое место по продажам туров. По сравнению с прошлым годом спрос на отдых на Кубани вырос на восемь процентов.По данным портала, в первую тройку также входят курорты Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье и Алтайский край.Среди городов впереди Сочи, Кисловодск, Ессентуки, Анапа и Пятигорск.По словам основателя портала Евгения Терентьева, программа туристического кешбэка показала свою эффективность в стимулирование спроса на внутренние поездки по стране.В программе туристического кешбэка участвуют все без исключения субъекты России и поездки от двух ночей. Оплачиваются туры картами "Мир" - на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости поездки, максимально 20 тысяч рублей. Количество путевок на одного человека в рамках программы не ограничено.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Названы самые популярные регионы России для отдыха с кешбэком в санаториях
Здравницы Краснодарского края и Северного Кавказа лидируют по программе кешбэка
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Портал бронирования российских здравниц представил рейтинг регионов по популярности отдыха по программе весеннего туристического кешбэка, сообщает Турстат со ссылкой на Санатории-России.рф.
Краснодарский край занимает первое место по продажам туров. По сравнению с прошлым годом спрос на отдых на Кубани вырос на восемь процентов.
По данным портала, в первую тройку также входят курорты Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье и Алтайский край.
Среди городов впереди Сочи, Кисловодск, Ессентуки, Анапа и Пятигорск.
По словам основателя портала Евгения Терентьева, программа туристического кешбэка показала свою эффективность в стимулирование спроса на внутренние поездки по стране.
В программе туристического кешбэка участвуют все без исключения субъекты России и поездки от двух ночей. Оплачиваются туры картами "Мир" - на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости поездки, максимально 20 тысяч рублей. Количество путевок на одного человека в рамках программы не ограничено.