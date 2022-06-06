https://ria.ru/20220606/kadyrov-1793586020.html

﻿Кадыров: спецоперация должна продолжаться до полной отмены санкций

﻿Кадыров: спецоперация должна продолжаться до полной отмены санкций - РИА Новости, 06.06.2022

﻿Кадыров: спецоперация должна продолжаться до полной отмены санкций

Спецоперация на Украине должна продолжаться до тех пор, пока Америка и западные государства не снимут санкции в отношении России и не принесут свои извинения,... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T20:13

2022-06-06T20:13

2022-06-06T22:10

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

владимир путин

украина

россия

донбасс

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg

ГРОЗНЫЙ, 6 июня – РИА Новости. Спецоперация на Украине должна продолжаться до тех пор, пока Америка и западные государства не снимут санкции в отношении России и не принесут свои извинения, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, владимир путин, украина, россия, донбасс, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр