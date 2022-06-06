Рейтинг@Mail.ru
﻿Кадыров: спецоперация должна продолжаться до полной отмены санкций - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/kadyrov-1793586020.html
﻿Кадыров: спецоперация должна продолжаться до полной отмены санкций
﻿Кадыров: спецоперация должна продолжаться до полной отмены санкций - РИА Новости, 06.06.2022
﻿Кадыров: спецоперация должна продолжаться до полной отмены санкций
Спецоперация на Украине должна продолжаться до тех пор, пока Америка и западные государства не снимут санкции в отношении России и не принесут свои извинения,... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T20:13
2022-06-06T22:10
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
владимир путин
украина
россия
донбасс
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 6 июня – РИА Новости. Спецоперация на Украине должна продолжаться до тех пор, пока Америка и западные государства не снимут санкции в отношении России и не принесут свои извинения, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, владимир путин, украина, россия, донбасс, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
20:13 06.06.2022 (обновлено: 22:10 06.06.2022)
 
﻿Кадыров: спецоперация должна продолжаться до полной отмены санкций

Глава Чечни Кадыров: спецоперация должна длится до тех пор, пока Запад не отменит санкции

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 6 июня – РИА Новости. Спецоперация на Украине должна продолжаться до тех пор, пока Америка и западные государства не снимут санкции в отношении России и не принесут свои извинения, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Война должна длиться до тех пор, пока они все санкции не снимут и не принесут извинения. Война за добро, война за счастье людей. Воевать - это удовольствие, мы это удовольствие получаем. Как сказал (президент РФ) Владимир Владимирович, мы как мученики умрем, а они сдохнут", - заявил Кадыров в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 12:38Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассРамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала