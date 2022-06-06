20:13 06.06.2022 (обновлено: 22:10 06.06.2022)
Кадыров: спецоперация должна продолжаться до полной отмены санкций
Глава Чечни Кадыров: спецоперация должна длится до тех пор, пока Запад не отменит санкции
Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 6 июня – РИА Новости. Спецоперация на Украине должна продолжаться до тех пор, пока Америка и западные государства не снимут санкции в отношении России и не принесут свои извинения, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Война должна длиться до тех пор, пока они все санкции не снимут и не принесут извинения. Война за добро, война за счастье людей. Воевать - это удовольствие, мы это удовольствие получаем. Как сказал (президент РФ) Владимир Владимирович, мы как мученики умрем, а они сдохнут", - заявил Кадыров в видео, опубликованном в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.