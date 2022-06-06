https://ria.ru/20220606/italiya-1793477909.html

Всеобщая итальянская конфедерация труда обеспокоена ситуацией в стране

Всеобщая итальянская конфедерация труда обеспокоена ситуацией в стране - РИА Новости, 06.06.2022

Всеобщая итальянская конфедерация труда обеспокоена ситуацией в стране

Италия находится перед лицом ситуации, чреватой социальным взрывом, предостерег генеральный секретарь крупнейшего профсоюзного объединения страны – Всеобщей... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:40

2022-06-06T14:40

2022-06-06T15:01

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РИМ, 6 июн – РИА Новости. Италия находится перед лицом ситуации, чреватой социальным взрывом, предостерег генеральный секретарь крупнейшего профсоюзного объединения страны – Всеобщей итальянской конфедерации труда (ВИКТ) Маурицио Ландини."Мы находимся перед лицом взрывоопасной социальной ситуации. Речь идет не только о низких зарплатах, но и об уровне нестабильности в работе и жизни, которого никогда прежде не было, об уровне неопределенности, незащищенности. Во многих случаях в эти годы были сокращены также государственные расходы на обеспечение социальных гарантий – от права на здоровье до права на школьное образование", - заявил лидер ВИКТ журналистам в понедельник во время профсоюзной манифестации в Турине.Многие местные эксперты отмечают, что в результате введения антироссийских санкций в связи с конфликтом на Украине социально-экономическая ситуация в Италии заметно ухудшилась. Согласно последним данным Национального института статистики (Istat), в мае инфляция составила 6,9% в годовом исчислении. Рост цен продолжается одиннадцатый месяц подряд, причем столь высокого показателя статистики не фиксировали за последние 36 лет.Вице-президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Джованни Барони предупредил, что над многими малыми и средними предприятиями Италии нависла угроза закрытия в связи с существенным ростом цен на природный газ и другое сырье. А исследование, подготовленное в конце мая экспертами Confindustria, показывает, что отказ от импорта газа из РФ приведет к такому "шоку", что ВВП страны в 2022-2023 годах будет терять приблизительно по 2% в год.

https://ria.ru/20220604/rossiya-1793102296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, италия, турин, украина