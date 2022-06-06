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Всеобщая итальянская конфедерация труда обеспокоена ситуацией в стране - РИА Новости, 06.06.2022
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Всеобщая итальянская конфедерация труда обеспокоена ситуацией в стране
Всеобщая итальянская конфедерация труда обеспокоена ситуацией в стране - РИА Новости, 06.06.2022
Всеобщая итальянская конфедерация труда обеспокоена ситуацией в стране
Италия находится перед лицом ситуации, чреватой социальным взрывом, предостерег генеральный секретарь крупнейшего профсоюзного объединения страны – Всеобщей... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:40
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РИМ, 6 июн – РИА Новости. Италия находится перед лицом ситуации, чреватой социальным взрывом, предостерег генеральный секретарь крупнейшего профсоюзного объединения страны – Всеобщей итальянской конфедерации труда (ВИКТ) Маурицио Ландини."Мы находимся перед лицом взрывоопасной социальной ситуации. Речь идет не только о низких зарплатах, но и об уровне нестабильности в работе и жизни, которого никогда прежде не было, об уровне неопределенности, незащищенности. Во многих случаях в эти годы были сокращены также государственные расходы на обеспечение социальных гарантий – от права на здоровье до права на школьное образование", - заявил лидер ВИКТ журналистам в понедельник во время профсоюзной манифестации в Турине.Многие местные эксперты отмечают, что в результате введения антироссийских санкций в связи с конфликтом на Украине социально-экономическая ситуация в Италии заметно ухудшилась. Согласно последним данным Национального института статистики (Istat), в мае инфляция составила 6,9% в годовом исчислении. Рост цен продолжается одиннадцатый месяц подряд, причем столь высокого показателя статистики не фиксировали за последние 36 лет.Вице-президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Джованни Барони предупредил, что над многими малыми и средними предприятиями Италии нависла угроза закрытия в связи с существенным ростом цен на природный газ и другое сырье. А исследование, подготовленное в конце мая экспертами Confindustria, показывает, что отказ от импорта газа из РФ приведет к такому "шоку", что ВВП страны в 2022-2023 годах будет терять приблизительно по 2% в год.
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в мире, италия, турин, украина
14:40 06.06.2022 (обновлено: 15:01 06.06.2022)
 
Всеобщая итальянская конфедерация труда обеспокоена ситуацией в стране

Лидер профсоюза ВИКТ Ландини: Италия находится в ситуации, чреватой социальным взрывом

© Flickr / Floris M. OosterveldФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Flickr / Floris M. Oosterveld
Флаг Италии. Архивное фото
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РИМ, 6 июн – РИА Новости. Италия находится перед лицом ситуации, чреватой социальным взрывом, предостерег генеральный секретарь крупнейшего профсоюзного объединения страны – Всеобщей итальянской конфедерации труда (ВИКТ) Маурицио Ландини.
"Мы находимся перед лицом взрывоопасной социальной ситуации. Речь идет не только о низких зарплатах, но и об уровне нестабильности в работе и жизни, которого никогда прежде не было, об уровне неопределенности, незащищенности. Во многих случаях в эти годы были сокращены также государственные расходы на обеспечение социальных гарантий – от права на здоровье до права на школьное образование", - заявил лидер ВИКТ журналистам в понедельник во время профсоюзной манифестации в Турине.
"Ясно, что для нас принципиально важно поставить в центр внимания проблемы труда, борьбы с частичной занятостью, внимания к нуждам людей – от права на жилье до возможности профессионального обучения. Настал момент сделать выбор как на национальном, так и на местном уровнях в данном направлении. И это означает, что политика должна вернуться к тому, чтобы заниматься материальными потребностями людей", - подчеркнул Ландини, видеозапись выступления которого разместило интернет-издание TorinoToday.
Многие местные эксперты отмечают, что в результате введения антироссийских санкций в связи с конфликтом на Украине социально-экономическая ситуация в Италии заметно ухудшилась. Согласно последним данным Национального института статистики (Istat), в мае инфляция составила 6,9% в годовом исчислении. Рост цен продолжается одиннадцатый месяц подряд, причем столь высокого показателя статистики не фиксировали за последние 36 лет.
Вице-президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Джованни Барони предупредил, что над многими малыми и средними предприятиями Италии нависла угроза закрытия в связи с существенным ростом цен на природный газ и другое сырье. А исследование, подготовленное в конце мая экспертами Confindustria, показывает, что отказ от импорта газа из РФ приведет к такому "шоку", что ВВП страны в 2022-2023 годах будет терять приблизительно по 2% в год.
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 11:31
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