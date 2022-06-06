https://ria.ru/20220606/italiya-1793445169.html
Финны заподозрили итальянцев в тайной работе на Кремль
Финны заподозрили итальянцев в тайной работе на Кремль - РИА Новости, 06.06.2022
Финны заподозрили итальянцев в тайной работе на Кремль
Финское издание Yle попыталось уличить итальянское телевидение в тайных связях с Москвой. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:12
2022-06-06T13:12
2022-06-06T14:37
джо байден
москва
россия
украина
нато
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Финское издание Yle попыталось уличить итальянское телевидение в тайных связях с Москвой. По данным СМИ, итальянский парламент проводит расследование, чтобы установить, нет ли среди депутатов "агентов Кремля"."Пророссийские комментаторы и российские журналисты, среди которых сотрудники агентства Sputnik, часто появлялись на коммерческих и общественных каналах страны", — говорится в публикации.Популярный телеведущий Джузеппе Бриндизи, как отмечает издание, попытался объяснить, почему на его программу часто приглашают российских политиков и журналистов.По мнению директора Римского института внешней политики Натали Точчи, причина лояльности итальянцев к России кроется в исторически крепких связях между Москвой и Римом."Давние культурные, социальные и экономические связи сближают страны. Политические партии в Италии и России исторически поддерживали хорошие отношения. Итальянская коммунистическая партия (КПИ) была крупнейшей коммунистической партией в Западной Европе и в течение многих десятилетий после Второй мировой войны она тесно сотрудничала с Советским Союзом", — подчеркнула она.Согласно списку, составленному американским исследовательским центром Pew Research Centre в 2021 году, итальянцы занимают второе место по уровню доверия к Владимиру Путину в Европе, сразу после греков.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, к концу марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов.Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что военные поставки только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для ВКС России.
https://ria.ru/20220601/rusofobiya-1792484395.html
https://ria.ru/20220422/rusofobiya-1784952694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, москва, россия, украина, нато, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, италия, медиавойны
13:12 06.06.2022 (обновлено: 14:37 06.06.2022)
Финны заподозрили итальянцев в тайной работе на Кремль
Финское издание Yle заподозрило итальянское телевидение в тайной работе на Москву
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Финское издание Yle
попыталось уличить итальянское телевидение в тайных связях с Москвой.
По данным СМИ, итальянский парламент проводит расследование, чтобы установить, нет ли среди депутатов "агентов Кремля".
"Пророссийские комментаторы и российские журналисты, среди которых сотрудники агентства Sputnik, часто появлялись на коммерческих и общественных каналах страны", — говорится в публикации.
Популярный телеведущий Джузеппе Бриндизи, как отмечает издание, попытался объяснить, почему на его программу часто приглашают российских политиков и журналистов.
"Я не знаю, дают ли другие страны такой простор российским комментаторам, но могу сказать одно: для итальянцев, которые сидят перед телевизором и хотят понять суть происходящего, будет полезно услышать и российскую сторону вопроса", — пояснил он.
По мнению директора Римского института внешней политики Натали Точчи, причина лояльности итальянцев к России
кроется в исторически крепких связях между Москвой и Римом.
"Давние культурные, социальные и экономические связи сближают страны. Политические партии в Италии
и России исторически поддерживали хорошие отношения. Итальянская коммунистическая партия (КПИ) была крупнейшей коммунистической партией в Западной Европе и в течение многих десятилетий после Второй мировой войны она тесно сотрудничала с Советским Союзом", — подчеркнула она.
Согласно списку, составленному американским исследовательским центром Pew Research Centre в 2021 году, итальянцы занимают второе место по уровню доверия к Владимиру Путину в Европе, сразу после греков.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. По заявлению Минобороны, к концу марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.
На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО
продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов.
Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что военные поставки только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для ВКС России.