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Россия с марта доставила на Украину более 27 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Россия с марта доставила на Украину более 27 тысяч тонн гумпомощи
Россия с марта доставила на Украину более 27 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 06.06.2022
Россия с марта доставила на Украину более 27 тысяч тонн гумпомощи
Россия с марта отправила на Украину более 27 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T21:34
2022-06-06T21:34
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
украина
донецкая народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия с марта отправила на Украину более 27 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 27 114,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 118 гуманитарных акций, в том числе три за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 265 тонн гуманитарной помощи", - сказал он.По словам Мизинцева, в настоящее время проводятся четыре гуманитарные акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 220 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
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в мире, здоровье - общество, украина, донецкая народная республика, херсонская область
21:34 06.06.2022
 
Россия с марта доставила на Украину более 27 тысяч тонн гумпомощи

Мизинцев: Россия доставила на Украину более 27 тысяч тонн гумпомощи с марта

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия с марта отправила на Украину более 27 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 27 114,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 118 гуманитарных акций, в том числе три за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 265 тонн гуманитарной помощи", - сказал он.
По словам Мизинцева, в настоящее время проводятся четыре гуманитарные акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 220 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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