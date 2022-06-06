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Россия с марта доставила на Украину более 27 тысяч тонн гумпомощи

Россия с марта доставила на Украину более 27 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 06.06.2022

Россия с марта доставила на Украину более 27 тысяч тонн гумпомощи

Россия с марта отправила на Украину более 27 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T21:34

2022-06-06T21:34

2022-06-06T21:34

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия с марта отправила на Украину более 27 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 27 114,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 118 гуманитарных акций, в том числе три за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 265 тонн гуманитарной помощи", - сказал он.По словам Мизинцева, в настоящее время проводятся четыре гуманитарные акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 220 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

украина

донецкая народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, украина, донецкая народная республика, херсонская область