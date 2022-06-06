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Инфляция вызвала рост цен на стрит-фуд в Греции - РИА Новости, 06.06.2022
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Инфляция вызвала рост цен на стрит-фуд в Греции
Инфляция вызвала рост цен на стрит-фуд в Греции - РИА Новости, 06.06.2022
Инфляция вызвала рост цен на стрит-фуд в Греции
Цены на традиционную уличную еду в Греции растут из-за инфляции, которая достигла в стране рекордно высокого уровня. Так, стрит-фуд из мясных шашлыков, завернутых в лепешки, салата и йогурта подорожал на 30 процентов по сравнению с прошлым летом.
2022-06-06T16:59
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греция
еда
инфляция
цены
видео
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Однако не все рестораны решились на повышение цен – владельцы некоторых боятся потерять клиентов. В апреле инфляция в Греции составляла 10,2 процента, в мае достигла 10,7. Это самый высокий уровень за последние 28 лет.
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60
Инфляция вызвала рост цен на стрит-фуд в Греции
Цены на традиционную уличную еду в Греции растут из-за инфляции, которая достигла в стране рекордно высокого уровня. Так, стрит-фуд из мясных шашлыков, завернутых в лепешки, салата и йогурта подорожал на 30 процентов по сравнению с прошлым летом. Однако не все рестораны решились на повышение цен – владельцы некоторых боятся потерять клиентов. В апреле инфляция в Греции составляла 10,2 процента, в мае достигла 10,7. Это самый высокий уровень за последние 28 лет.
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греция, еда, инфляция, цены, видео, видео
Инфляция вызвала рост цен на стрит-фуд в Греции
Цены на традиционную уличную еду в Греции растут из-за инфляции, которая достигла в стране рекордно высокого уровня. Так, стрит-фуд из мясных шашлыков, завернутых в лепешки, салата и йогурта подорожал на 30 процентов по сравнению с прошлым летом.
2022-06-06T16:59
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16:59 06.06.2022
 

Инфляция вызвала рост цен на стрит-фуд в Греции

Читать ria.ru в
Цены на традиционную уличную еду в Греции растут из-за инфляции, которая достигла в стране рекордно высокого уровня. Так, стрит-фуд из мясных шашлыков, завернутых в лепешки, салата и йогурта подорожал на 30 процентов по сравнению с прошлым летом.
Однако не все рестораны решились на повышение цен – владельцы некоторых боятся потерять клиентов. В апреле инфляция в Греции составляла 10,2 процента, в мае достигла 10,7. Это самый высокий уровень за последние 28 лет.
 
ГрецияЕдаИнфляцияЦеныВидео
 
 
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