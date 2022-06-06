https://ria.ru/20220606/gretsiya-1793530452.html
Инфляция вызвала рост цен на стрит-фуд в Греции
Инфляция вызвала рост цен на стрит-фуд в Греции - РИА Новости, 06.06.2022
Инфляция вызвала рост цен на стрит-фуд в Греции
Цены на традиционную уличную еду в Греции растут из-за инфляции, которая достигла в стране рекордно высокого уровня. Так, стрит-фуд из мясных шашлыков, завернутых в лепешки, салата и йогурта подорожал на 30 процентов по сравнению с прошлым летом.
2022-06-06T16:59
2022-06-06T16:59
2022-06-06T16:59
греция
еда
инфляция
цены
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793517774_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa047de2e95895f24680188e4df99a1a.jpg
Однако не все рестораны решились на повышение цен – владельцы некоторых боятся потерять клиентов. В апреле инфляция в Греции составляла 10,2 процента, в мае достигла 10,7. Это самый высокий уровень за последние 28 лет.
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793517774_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_db7d21d8122ac734a603e93a71a0e473.jpg
Инфляция вызвала рост цен на стрит-фуд в Греции
Цены на традиционную уличную еду в Греции растут из-за инфляции, которая достигла в стране рекордно высокого уровня. Так, стрит-фуд из мясных шашлыков, завернутых в лепешки, салата и йогурта подорожал на 30 процентов по сравнению с прошлым летом. Однако не все рестораны решились на повышение цен – владельцы некоторых боятся потерять клиентов.
В апреле инфляция в Греции составляла 10,2 процента, в мае достигла 10,7. Это самый высокий уровень за последние 28 лет.
2022-06-06T16:59
true
PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, еда, инфляция, цены, видео, видео
Инфляция вызвала рост цен на стрит-фуд в Греции
Цены на традиционную уличную еду в Греции растут из-за инфляции, которая достигла в стране рекордно высокого уровня. Так, стрит-фуд из мясных шашлыков, завернутых в лепешки, салата и йогурта подорожал на 30 процентов по сравнению с прошлым летом.
2022-06-06T16:59
true
PT1M11S
Инфляция вызвала рост цен на стрит-фуд в Греции
Цены на традиционную уличную еду в Греции растут из-за инфляции, которая достигла в стране рекордно высокого уровня. Так, стрит-фуд из мясных шашлыков, завернутых в лепешки, салата и йогурта подорожал на 30 процентов по сравнению с прошлым летом.