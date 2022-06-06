https://ria.ru/20220606/gretsiya-1793530452.html

Инфляция вызвала рост цен на стрит-фуд в Греции

Инфляция вызвала рост цен на стрит-фуд в Греции - РИА Новости, 06.06.2022

Инфляция вызвала рост цен на стрит-фуд в Греции

Цены на традиционную уличную еду в Греции растут из-за инфляции, которая достигла в стране рекордно высокого уровня. Так, стрит-фуд из мясных шашлыков, завернутых в лепешки, салата и йогурта подорожал на 30 процентов по сравнению с прошлым летом.

2022-06-06T16:59

2022-06-06T16:59

2022-06-06T16:59

греция

еда

инфляция

цены

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793517774_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa047de2e95895f24680188e4df99a1a.jpg

Однако не все рестораны решились на повышение цен – владельцы некоторых боятся потерять клиентов. В апреле инфляция в Греции составляла 10,2 процента, в мае достигла 10,7. Это самый высокий уровень за последние 28 лет.

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Инфляция вызвала рост цен на стрит-фуд в Греции Цены на традиционную уличную еду в Греции растут из-за инфляции, которая достигла в стране рекордно высокого уровня. Так, стрит-фуд из мясных шашлыков, завернутых в лепешки, салата и йогурта подорожал на 30 процентов по сравнению с прошлым летом. Однако не все рестораны решились на повышение цен – владельцы некоторых боятся потерять клиентов. В апреле инфляция в Греции составляла 10,2 процента, в мае достигла 10,7. Это самый высокий уровень за последние 28 лет. 2022-06-06T16:59 true PT1M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

греция, еда, инфляция, цены, видео, видео