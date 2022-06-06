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Госдеп заявил, что бережет каналы связи с Россией - РИА Новости, 06.06.2022
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Госдеп заявил, что бережет каналы связи с Россией
Госдеп заявил, что бережет каналы связи с Россией - РИА Новости, 06.06.2022
Госдеп заявил, что бережет каналы связи с Россией
США хотят сохранить каналы для общения с Россией, считая их наличие особенно важным в период повышенной напряженности, заявил пресс-секретарь госдепартамента... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T23:10
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мария захарова
россия
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. США хотят сохранить каналы для общения с Россией, считая их наличие особенно важным в период повышенной напряженности, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Мы верим в то, что линии коммуникаций, линии диалога важны всегда, но особенно во времена повышенной напряженности или, как в этом случае, даже конфликта или войны. Мы хотим, чтобы эти каналы сохранились", - сказал Прайс на брифинге.Он добавил, что по этой причине США решительно выступали против неоправданных, на их взгляд, шагов России, которые вели к сокращению американского дипломатического представительства в Москве.Прайс высказался в ответ на вопрос одного из журналистов, который интересовался, насколько "комфортна для США ситуация, когда российские дипломаты разгуливают вокруг, говоря, что они часть международного сообщества... после всего, что они сделали на Украине".После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада. Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия - часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию. Комментируя эти события, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их "срежиссированными США" и предположила, что "кто-то из них испытывает неловкость от участия в спектакле".
https://ria.ru/20220606/smi-1793611775.html
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мария захарова, россия, сша, москва
23:10 06.06.2022
 
Госдеп заявил, что бережет каналы связи с Россией

Госдеп заявил, что бережет каналы связи с Россией, особенно важные в разгар кризиса

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. США хотят сохранить каналы для общения с Россией, считая их наличие особенно важным в период повышенной напряженности, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
"Мы верим в то, что линии коммуникаций, линии диалога важны всегда, но особенно во времена повышенной напряженности или, как в этом случае, даже конфликта или войны. Мы хотим, чтобы эти каналы сохранились", - сказал Прайс на брифинге.
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22:47
Госдеп заявил, что продолжает выдавать визы российским журналистам
Он добавил, что по этой причине США решительно выступали против неоправданных, на их взгляд, шагов России, которые вели к сокращению американского дипломатического представительства в Москве.
Прайс высказался в ответ на вопрос одного из журналистов, который интересовался, насколько "комфортна для США ситуация, когда российские дипломаты разгуливают вокруг, говоря, что они часть международного сообщества... после всего, что они сделали на Украине".
После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада. Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия - часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию. Комментируя эти события, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их "срежиссированными США" и предположила, что "кто-то из них испытывает неловкость от участия в спектакле".
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